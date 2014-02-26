دومین مرحله آزمون طرح تربیت حافظان قران کریم در آذربایجان شرقی اجرا می شود

حجت الاسلام شیخ شهاب الدین حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح تربیت حافظان قران کریم در راستای لبیک گویی به مقام معظم رهبری است، اظهار داشت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای لبیک گویی به مقام معظم رهبری که فرموده بودند که در کشور 70 میلیونی باید 10 تا 15 میلیون نفر حافظ قران باشد، آغاز به کار کرد.

وی افزود: این طرح از سال گذشته همزمان با سراسر کشور با شرکت 14 هزار نفر ثبت نام کننده کار خود را آغاز کرد و امسال نیز با 15 هزار و 400 نفر ثبت نام کننده در استان اجرا می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی ادامه داد: در دو سال اخیر 29 هزار و 400 در این طرح شرکت داشتند.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به زمان برگزاری این طرح در آذربایجان شرقی گفت: دومین مرحله آزمون طرح حفظ قرآن روز جمعه نهم اسفند ماه در کلانشهر تبریز در جوار مسجد طوبی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این طرح در شهرستان ها نیز در حوزه خواهران و برادران در جوار امامزاده ها برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: این آزمون به صورت سراسری برای نوجوانان و جوانان سهمینه استان که یک طرحی موفق برای ایجاد نشاط است اجرا می شود.

وی سهمیه استان را در این طرح 12 هزار دانست که حافظان قران بیش از سهمیه حدود 15 هزار و 400 نفر ثبت نام کردند.