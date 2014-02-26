شمخانی: ایران آماده همکاری در تدوین راهبرد 2025 سازمان شانگهای است

به گزارش خبرگزاری مهر دیمیتری مزینساف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای عصر امروز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت همکاری های منطقه ای در مسیر توسعه امنیت، شکوفایی اقتصادی، و افزایش پیوندهای راهبردی اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای با در اختیار داشتن قابلیت های ارزنده می تواند علاوه بر نقش موثر در حل مشکلات منطقه ای گام های موثری در حل مسائل و چالش های فرا منطقه ای و جهانی بردارد.

شمخانی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش دامنه همکاری های صمیمانه با سازمان همکاری منطقه ای شانگهای گفت: کشورهای عضو این سازمان علاوه بر موضوعات اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت و انرژی لازم است در موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم، تولید و قاچاق مواد مخدر و حضور نیروهای فرامنطقه ای در منطقه و تایید امنیت کشورهای عضو دارای ارتباطات و تعاملات عمیق و راهبردی باشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی افزود: امروز عصر بازگشت ملت ها به توانمندی های بومی است و بر این اساس سازمان های منطقه ای می توانند در آزادسازی و هدایت توان کشورهای عضو و تقویت اقتدار ملی آنها نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

شمخانی با تاکید بر اراده سیاسی جمهوری اسلامی در خصوص پیگیری راهبرد گفتگو در پرونده هسته‌ای، برخی اظهارات و اقدامات نابخردانه از سوی عوامل ضد ثبات در منطقه را مخل دستیابی به راه حل جامع عنوان کرد و اظهار داشت: ایستادگی، استقلال جویی و اتکا به قدرت و ظرفیت های ملی، الگوی راهبردی جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدات و چالش های امنیتی است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اعلام داشت: ایران آماده است در تدوین راهبرد 2025 سازمان و مقابله با چالش های پیش رو حضوری فعال داشته باشد و در کنار سایر اعضا به تقویت بیش از پیش سازمان کمک نماید.

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای نیز در این دیدار با اشاره به تعامل سازنده ایران در پرونده هسته ای، موفقیت های کسب شده در این حوزه را حاصل درایت، هوشمندی و استقلال مسئولین جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: بی شک اتخاذ این راهبرد از سوی ایران تاثیر قابل توجهی در افزایش ثبات و امنیت در منطقه و در سطح بین المللی خواهد داشت.

وی با دعوت از ایران برای افزایش مشارکت در فرآیندهای کارشناسی و اجرایی سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: تحولات سیاسی و امنیتی در سطح منطقه طی سال های گذشته نشان داده است که امنیت پایدار تنها در سایه همکاری های منطقه ای ایجاد خواهد شد و حضور نیروهای فرامنطقه ای به بهانه تامین امنیت تنها به توسعه ناامنی منجر خواهد شد.