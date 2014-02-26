احیاء زیستگاه های آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان/افزایش سهم آبزیان در سبد مصرفی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صالحی عصر چهارشنبه در همایش شیلات و آبزیان با اشاره به نقش شیلات در امنیت غذایی کشور بر حفظ ذخایر آبزیان به عنوان یک منبع پروتئینی تاکید کرد و گفت: هدف کلان صنعت شیلات کشور بر دو رکن حفظ ذخایر آبزیان به عنوان منبع بزرگ غذایی و رسیدن به توسعه پایدار صنعت شیلات در کشور استوار است.

وی با بیان اینکه ظرفیت برداشت ذخایر آبی در خلیج فارس و دریای عمان از حد مجاز گذشته است، نسبت به ادامه این روش هشدار داد و گفت: اگر بهره برداری از ذخایر آبی بی حد و مرز شود نابودی اکوسیستم آبی و ذخایر آبزی در این منطقه دور از دسترس نیست.

مدیر عامل سازمان شیلات ایران، از تولید 97 درصد ماهی سفید شمال کشور به صورت مصنوعی خبر داد و افزود : به دلیل حضور شناورهای نفتی و حامل های انرژی در دریا، آلودگی محیط زیست آبزیان، بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آبی، افزایش آلودگی ها و سایر تهدیدات انسانی در مصب رودخانه باعث حرکت نزولی رشد جمعیت آبزیان در شمال کشور است که با تدابیر اندیشیده شده گونه های بومی و کمیاب به صورت مصنوعی تکثیر و در آب رها سازی می شود.

صالحی جمع آوری اطلاعات و آنالیز کردن داده ها را در راستای تحقیقات علمی، کاری پر هزینه برشمرد و افزود: عقد قرار داد همکاری با دانشگاه ها در جهت استمداد طلبی از اساتید مجرب و متخصص در عرصه صنعت شیلاتی کاری مهم و عملیاتی است که باید به سرعت جامعه عمل بپوشاند تا از هزینه تحقیقات علمی کاسته شود.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، با تاکید بر اجرای این سیاست، گفت: باید با حرکت در این راستا و برنامه ریزی مدون، استراتژی حرکت رو به رشد خود را بر پایه اقتصاد مقاومتی استوار کرده و برای بازیابی و احیاء منابع دریایی تلاش مضاعف کنیم.

مدیر عامل سازمان شیلات ایران، از کشور های آمریکایی، اروپایی و آسیای شرقی به عنوان پیشتازان پرورش آبزیان در قفس نام برد و گفت: در نروژ حدود یک میلیون تن در سال تولید آبزی در قفس داریم که این رقم متاسفانه در ایران، صفر است.

صالحی ظرفیت و پتانسیل جنوب کشور را در پرورش میگو مهم ارزیابی کرد و گفت: اگرچه برای رسیدن به اوج این صنعت فاصله زیادی مانده است ولی این حرکت نوید پیروزی در آینده را می دهد که باید این صنعت همراه با پایش و ارزیابی صحیح از منطقه توسعه یابد.

وی یکی از دغدغه های فارغ التحصیلان رشته شیلات و صنایع دریایی را نبود کار اعلام کرد و گفت: با برنامه ریزی صحیح و دقیق در صدد ایجاد شرکت های خدمات مهندسی در کنار فعالیت های صنعت صید و صیادی جهت اشتغال این فارغ التحصیلان هستیم.

این مقام مسئول، تولیدات مصنوعی آبزیان را در کشور 900 هزار تن در دو سال اخیر برآورد کرد و گفت: این تولید در مقابل تولید کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی در حال توسعه رقم ناچیزی است.