توانمندی های درمانی اردبیل در جمهوری آذربایجان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده عصر چهارشنبه در جلسه توسعه گردشگری سلامت در اردبیل اضافه کرد: با توجه به اینکه نیمی از گردشگران آذری برای درمان به این استان سفر می کنند، باید بخش درمانی اردبیل در این کشور بیش از پیش معرفی شود.

وی برپایی نمایشگاه را یکی از راهکارهای موثر در این زمینه عنوان کرد و ادامه داد: باید با هماهنگی بخش درمانی استان، نمایشگاه هایی با هدف نمایش توانمندی اردبیل در این حوزه در کشور آذبایجان برپا شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در این خصوص برپایی نمایشگاه های در حوزه های دیگر از جمله تجاری، اقتصادی و جاذبه های گردشگری را در راستای معرفی بیشتر استان در این کشور و دعوت از دفاتر خدمات مسافرتی جمهوری آذربایجان برای شرکت در این نمایشگاه ها را پیشنهاد کرد.

وی گردشگری سلامت را از جمله شاخه های صنعت عظیم گردشگری در دنیا برشمرد و ادامه داد: استان اردبیل با توجه به برخورداری از مرز مشترک، گمرک فعال و نزدیکی به این کشور در اولویت سفر اتباع آذری است.

نقی زاده در عین حال تصریح کرد: این امتیازات زمانی کاربردی است که بتوانیم بسترهای لازم در بخش های مختلف از جمله تسهیل سفر، توسعه راه های ارتباطی، ایجاد راه های هوایی و... و بویژه شرایط درمانی و گردشگری مطلوب فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش سفر اتباع آذری به اردبیل به عنوان گردشگری سلامت؛ لازم است تمهیداتی در تمامی بخش ها بویژه حوزه درمانی دیده شود و تحقق این امر نیز در گرو استفاده از ظرفیت فعالان بخش خصوصی در زمینه گردشگری است.