ایران هیچ حد و مرزی در روابط با عراق قائل نیست/ ادامه بحران سوریه بازتاب منفی بر تمام کشورهای منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر آقای لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: ارتباطات تاریخی دو ملت ایران و عراق پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه مراودات برادرانه فیمابین می باشد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر یک روابط پایدار میان دو کشور تاکید داشته و هیچ حد و مرزی در روابط با عراق قائل نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت برقراری ثبات و امنیت در عراق برای منطقه خاطر نشان کرد: انسجام و همگرایی سیاسی میان گروه های سیاسی و اقوام در عراق بویژه با انتخابات پیش رو در این کشور به تحکیم و تقویت صلح و امنیت پایدار در عراق کمک می کند.

آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری های صنعتی، فنی و اقتصادی با کشور عراق افزود: ظرفیت های فراوانی در بخش های انرژی و صنعتی در ایران وجود دارد که می توان از آنها برای توسعه اقتصادی عراق در چارچوب منافع ملی دو کشور استفاده کرد.

در ادامه آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های برادرانه فیمابین تصریح کرد: روابط و مناسبات دو کشور می تواند منشاء قدرت و اقتدار عراق باشد.

زیباری با اشاره به بحران های منطقه بویژه مساله سوریه گفت: ادامه بحران سوریه بازتاب منفی بر تمام کشورهای منطقه بویژه عراق داشته و باید هر چه زودتر با ارائه راه حل سیاسی از ادامه بحران سوریه جلوگیری کرد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از روند روبه رشد مناسبات عراق و جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر حل پاره ای مشکلات موجود در مسیر توسعه و گسترش همکاری های فیمابین تاکید کرد.