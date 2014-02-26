مرکز تحقیقات شیلات و آبزیان در خلیج فارس راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری دبیر هیات امنای استان هرمزگان عصر چهارشنبه در دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران که با همت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس با حضور محققان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده این دانشگاه برگزار شد با اشاره به نقش صنعت شیلات در تهیه و تامین مواد مصرفی کشور گفت: نگاه مصرفی داشتن به صنعت شیلات یک نگاه ساده و سطحی است که باید در کنار بعد مصرفی آن، به احیاء ذخیرگاه و حفظ اکوسیستم های آبی نیز توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به دریافت تعداد 220 مقاله دریافتی در این همایش گفت: اهمیت این موضوع از تعداد مقالات دریافتی کاملا مشهود و آشکار است و این نشان دهنده دغدغه محققان و پژوهشگران دریایی کشور در جهت حفظ ذخایر آبی و زنده نگه داشتن صنعت شیلات کشور است.

باقری، نقش دانشگاه ها را در عرصه پایداری این صنعت در کشور مهم و حیاتی دانست و افزود: بدون دستیابی به دستاوردهای علمی و فناوری های لازم، توسعه این صنعت در کشور امکان پذیر نمی شود.

این مقام مسئول، نقش صنعت شیلات را در این برهه زمانی حساس و مهم دانست و افزود: صنعت شیلات به دلیل داشتن پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود باید مبتنی بر پایه های علمی باشد تا توسعه و پایداری آن دائمی و همیشگی باشد.

رئیس واحد بندرعباس با تاکید بر حفظ ذخایر آبی کشور ، خواستار نگاه علمی وکارشناسانه به صنعت صید و صیادی در کشور شد و افزود: صید بی رویه می تواند صنعت شیلات را به شدت به مخاطره بیاندازد و ذخایر آبزی را به نابودی کشد.

وی خواستار تعامل و دوستی بیشتر انسان ها با محیط زیست خود به خصوص اکوسیستم های آبی شد تا این ثروت ملی برای نسل های آینده نیز پایدار بماند.

گفتنی است این همایش با تشکیل پانل های تخصصی و جمع بندی آن تا برگزاری مراسم اختتامیه ادامه دارد.