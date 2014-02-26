صادرات مواد خام و سنگ آهن ظلم به صنعت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علی اکبریان عصر چهارشنبه در حاشیه سمپوزیوم فولاد 92 در جمع خبرنگاران با اشاره به ارزش افزوده سنگ آهن در تولید گندله مورد نیاز صنایع فولا ، خواستار گسترش طرح های گندله سازی در کشور شد.

وی اضافه کرد: تامین گندله و گاز از مشکلات عدیده و همیشگی صنایع فولاد کشور است. نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به طرح توسعه فولاد هرمزگان گفت: تامین مواد اولیه مورد نیاز فولادسازان به ویژه سنگ آهن و راه اندازی واحد گندله سازی در فولاد هرمزگان می تواند نیازهای اولیه این صنعت را مرتفع کند.

اکبریان با بیان این موضوع که کشور از برنامه زمان بندی در افق 1404 در صنعت فولاد عقب است، افزود: چشم انداز تولید 50 میلیون تن با بسته فعلی میسر نیست و کشور نیازمند تدوین برنامه ای مشخص برای دست یابی به ظرفیت ذکر شده است.

وی با بیان این موضوع که استان هرمزگان می تواند قطب آینده تولید کشور شود، افزود: مجاورت با آبهای آزاد مدل های متفاوت حمل و نقلی، داشتن بندرگاههای زیاد، نیرو متخصص ماندگار و بومی، در همسایگی قرار داشتن با معدن گل گهر سیرجان و بهره مندی از منابع گاز عسلویه موقعیت ممتازی را برای توسعه صنعت فولاد در منطقه ایجاد کرده است.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد ایران یادآور شد: در ابتدا و انتهای خط تولید فولاد در کشور جهش های بلندی را شاهدیم اما در میانه شاهد خلاءهای فراوانی هستیم.

اکبریان با اشاره به ظرفیت معادن سنگ آهن و کارخانه های نورد گفت: توسعه های میانی مانند تبدیل سنگ آهن به گندله هم باید به موازات ارتقاء معادن سنگ آهن و کارخانه های نورد پیش می رفت.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در میان مردم بندرعباس و تولید فولاد به میزان 10 میلیون در پایان برنامه پنجم دولت گفت: توسعه صنعت فولاد در هرمزگان سبب رونق اقتصادی و افزایش کار و کسب می شود اما این امر منوط به بسترسازی مناسب و شکل گرفتن زیرساخت ها است.

وی با اشاره به این موضوع که ایجاد و توسعه کارخانه های صنعتی به ویژه در صنایعی چون فولاد ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی است، افزود: این شرکت ها و کارخانه ها موظف به رعایت استانداردهای کاهش مصرف انرژی، غبارزدایی و کاهش آلاینده ها هستند.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد ایران با اشاره به وجود دانش فنی بومی سازی برای احداث و ساخت کارخانه های جدید فولادسازی گفت: تجارب فنی موفق در صنایع فولاد و ذوب آهن سبب شده است نیاز به قطعات از کشورهای خارجی به حداقل کاهش یابد.

اکبریان در پایان گفت: صنعت فولاد به بومی سازی نزدیک شده است و بسیاری از نیازهای این صنعت توسط متخصصان ایرانی برطرف می شود.