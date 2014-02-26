سازمان تبلیغات نقش مهندسی فرهنگی را عهده دارد/ تاسیس 100 مدرسه صدرا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرالدین نوری زاده عصر چارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در بابل اظهار داشت: درحوزه فرهنگی اتحاد همه ارگانها وسازمانها نیاز است تا شاهد دست آوردهای ارزنده باشیم.

وی افزود: حوزه فرهنگ حوزه تقابل اندیشه وتبادل اخباراست ،براساس منویات رهبری فرهنگ بیانگرهویت ومعنی واقعی یک ملت است.

این مسئول اذعان داشت: تنها ابزار موفقیت در حوزه فرهنگی بحث پول نبوده بلکه همفکری وهم اندیشی نقش موثر تری ایفا می کند.

وی به اهمیت رسانه در اقدامات فرهنگی اشاره وتصریح کرد: شناسایی آسیب ها و فرصت ها از لسان مخاطبین و ارائه راهکارهای مناسب درتهدیدات فرهنگی ازجمله وظایف بسیار مهمی است که به دوش رسانه هاست.

نوری زاده گفت: رسانه ها باید مروج فرهنگی متناسب با انقلاب و رهبری باشند و اهداف امام راحل ،شهدا و منویات رهبری را مد نظر قرار دهند.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان تبلیغات کشور گفت: برگزاری کلاس گفتمان دینی، راه اندازی سایت ،خط ارتباطی مستقل،تهیه وتکثیر نشریه فرهنگی ،تهیه و تدوین کتب دینی و چاپ هشت هزار جلد کتاب گفتمان دینی، هزار لوح فشرده، 50 وبلاگ و 250 گفتمان مصوب از برنامه های فرهنگی سازمان است.

وی از برگزاری 21 هزار گفتمان از سال 85 تا 91 در کشور خبر داد و گفت: 20 درصد مدارس متوسطه و21 میلیون دانش آموز درمدارس کشورتحت پوشش این طرح هستند.

وی افزود: تاکنون هزار و 75 نفر از زنان فرهیخه شناسایی شدند که تا سال 95 به هزار و 500 نفرخواهد رسید.

وی افزود: 80 هزار هیئت مذهبی تحت نظارت سازمان تبلیغات درسراسر کشور قرار دارند، 110 مدرسه صدرا در کشور تاسیس کرده است که 10 هزار دانش آموز را تحت پوشش دارد.

وی کمبود اعتبار را از دیگر مشکلات بخش فرهنگی عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل کمبود اعتبار بخش فرهنگی ،ناچارا بسیاری از طرح های قابل اجرا ابتر می ماند.

نوری زاده گفت: در بخش اقتصاد مقاومتی براساس منویات رهبری نیز مهم ترین اقدام ما فرهنگ سازی است دراین راستا طرح هایی که جمعیت آماری بیشتر و اثرگذارتر دارند به اجرا درمی آید.