دانشگاهها جوانان را برای کار در جامعه تربیت کنند

<p> به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه و آغاز فعالیت آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداری ها یکی از سازمان های وابسته به شهرداری ها است که لازم است این سازمان به پرسنل شهرداری ها در بحث تحصیل و آموزش کمک کند.</p> <p> وی تصریح کرد: شهرداریها و دهیاری های این استان یک هزارو 500 نیرو اداری و پرسنلی دارد که برای ارتقاء سطح آموزش آن ها چاره ای اندیشیده شود.</p> <p> امیری ادامه داد: با پیگیری های لازم توانسته ایم مجوز یک مرکز آموزش علمی کاربردی را بگیریم تا پرسنل و کارکنان شهرداری ها نیز از این طریق بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند.</p> <p> وی اذعان داشت: آنچه در آموزش های بلند مدت و کوتاه مدت در این دانشگاه مد نظر قرار گرفته است ارتقاء سطح کیفی است.</p> <p> امیری یادآور شد: لازم است در این دانشگاه پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی توسط دانشجویان انجام شود که این کار می تواند برای آینده بسیار موثر واقع شود.</p> <p> <strong>دانشگاه باید بتواند نیرو های فنی، متخصص و شایسته را تربیت کنند</strong></p> <p> وی با بیان اینکه زمانی حسابداری مالی پاسخگوی نیاز های شهرداری ها این استان نبود، عنوان کرد: حسابداری تعهدی می تواند بسیاری از مشکلات شهرداری ها را رفع کند از این رو آوردن رشته حسابداری تعهدی لازم می باشد.</p> <p> امیری با اشاره به اینکه ما به دنبال سود آوری نیستیم، اذعان داشت: این دانشگاه باید بتواند نیرو های فنی، متخصص و شایسته را تربیت کند تا در آینده در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.</p> <p> وی تاکید کرد: لازم است آموزش های لازم به کارکنان داده شود تا سطح آگاهی آنان به حد استاندار مورد نیاز برسد.</p> <p> امیری رشته های مورد نیاز دیگر این دانشگاه را مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی دانست و یادآور شد: لازم است مجوز این رشته ها نیز گرفته شود تا بتوانیم سایر نیروهایی که مورد نیاز جامعه است آموزش دهیم.</p> <p> معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، بیان داشت: اگر رشته هایی را که مورد نیاز جامعه است به افراد آموزش داده شود از بسیاری آسیب هایی که در آینده ممکن است با ما روبه روشود پیشگیری کرد.</p>

