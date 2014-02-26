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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۲۳

 آقاجانی:

برگزاری سمپوزیوم فولاد 92 فرصت تازه ای را فراروی استان گذاشت

برگزاری سمپوزیوم فولاد 92 فرصت تازه ای را فراروی استان گذاشت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل فولاد هرمزگان در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد 92 گفت: برگزاری سمپوزیوم فولاد 92 فرصت تازه ای را فراروی استان قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقاجانی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه سمپوزیوم فولاد 92 که در سالن جلسات هتل هرمز بندرعباس در حال برگزاری است، بیان داشت: هم اکنون چشم انداز جدید روبروی صنعت فولاد هرمزگان است.

وی با اشاره به همزمانی برگزاری سمپوزیوم فولاد 92 با سفر استانی ریاست جمهوری به هرمزگان بیان داشت: تقارن این سفر سبب شد که عالی ترین مقام کشور هم به افزایش توان و توسعه صنعت فولاد تاکید کند.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در ادامه اظهارداشت: در 2 سال و نیم گذشته شرکت فولاد هرمزگان موفق شد با کمترین خسارت تجهیزاتی، انسانی و با بهترین راندمان و نتیجه امیدوارانه به کارش ادامه دهد.

آقاجانی یادآور شد: به عزم و اراده صنعتگران و کارگران فولاد به ارتقای ظرفیت فولاد اعتقاد دارم و قدردان حمایت های مدیران استانی ،وزراتخانه و مدیران فولاد مبارکه و خوزستان هستم.

وی با اشاره به نقشه توسعه صنعت فولاد در افق 1404 گفت: میزان تولید ده میلیون تن فولاد برای مجموعه فولاد سازان هرمزگان قابل دستیابی است.

آقاجانی راه اندازی شرکت فولاد هرمزگان و رسیدن به ظرفیت اسمی کارخانه در مدت زمان تعریف شده را یکی از موفقیت های بی نظیر ایرانیان دانست و گفت: امیدوارم راه اندازی فولاد هرمزگان الگوی مناسبی برای فولاد سازان و گسترش این صنعت در دیگر نقاط باشد.

 

 

کد مطلب 2245161

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