وظیفه دهیاران در روستاها فقط پرداختن به مسائل عمرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم دومین همایش تجلیل از برگزیدگان فرهنگی که در سالن شهید آوینی فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر برگزار شد، افزود: دهیاران نماینده اجرایی دولت و هماهنگ کننده امور اجرایی، سیاسی و غیره دولت در روستاها مشغول خدمت به هستند و با اتکا به ایمان باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکل مردم روستاهای محل خدمت خود و ابادانی روستا بکار گیرند.

وی اظهارداشت: نقش دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها در بازسازی و خودکفایی مناطق روستایی نقش تاثیرگذار در جامعه بوده و باید اعضا شوراها و دهیاران فرصت به دست آمده را برای رشد و تعالی مناطق روستایی مغتنم بشمارند و با برنامه ریزی منظم و منسجم عملکرد مثبتی را ارائه کنند.

دهیار احمدآباد شهرستان صومعه سرا نیز در این مراسم گفت: با حمایت مسئولان و تلاش دهیاران روستاها متحول شده است.

شهرام صادق نیا افزود: این برنامه فرهنگی با مشارکت 150 نفر از کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با عنوان " انقلاب و مردم " در موضوع نقاشی، خوشنویسی، مقاله، عکس، روزنامه دیواری و با همکاری شورای اسلامی و دهیاری احمد آباد برگزار شد.

وی اظهارداشت: همانطور که در سطح استان اقدامات عمرانی جزء برنامه های دهیاری و شورای اسلامی بوده اقدامات فرهنگی هم از جمله کارهای ارزشمندی به شمار می آید و با توجه به تاکید مدیرکل دفتر روستایی عشایری مسئولان شهرستانی در خصوص برگزاری مراسمات فرهنگی بویژه به مناسبت دهه فجر با استقبال خوب مردمی مواجه شد.

دهیار احمد آباد هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی نسل جوان و نوجوان با انقلاب و شهدای انقلاب و امام راحل است.

وی در ادامه از مسئولان خواست با توجه به اقدامات فرهنگی که امروزه نیاز نسل جوان جامعه است همواره حامی دهیاری ها در اجرای برنامه های عمرانی و فرهنگی همکاری بیش از پیش داشته باشند.

صادق نیا یادآورشد: برای برگزاری این مسابقه فرهنگی 35 میلیون ريال هزینه شده است.

به گزارش مهر، این مراسم با برنامه های فرهنگی متنوع و اهدا جوائز همراه بود.