کمیسیون تخصصی "آسیبها و تهدیدهای اجتماعی" در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور عصر چهارشنبه در کمیسیون تخصصی آسیبها و تهدیدها ایجاد شکاف بین اقشار جامعه را علت اصلی افزایش اثرات تهاجم فرهنگی دشمن در اجتماع برشمرد.

خالدی گفت: امروز دشمن با در پیش گرفتن جنگ نرم انقلاب و نظام را مورد هجمه قرار داده و در این جنگ ما باید آگاه و هشیار باشیم و با قدرت نرم کاری کنیم که بصیرت و آگاهی در میان نسل جوان برای مقابله با توطئه های دشمنان افزایش یابد.

وی در ادامه داشتن تعامل دو طرفه و قدرتمند را دو ویژگی مهم رسانه ها در دنیای امروز برشمرد و عنوان کرد: اعتقاد و اخلاق نیز دو بعدی است که بیشترین آسیب را در فضای مجازی می بینند.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور همچنین با بیان اینکه ابلیس زمان ما استکبار جهانی است، عنوان کرد:هدف استکبار در میدان جنگ نرم نیز چیزی جز تغییر افکار و نگرش جوانان ما نیست.

خالدی در ادامه مهمترین ابزار دشمن در فضای مجازی را ایجاد تشکیک برشمرد و گفت: مهمترین راهکار مقابله با تهدید جنگ نرم ارتقا بصیرت آحاد جامعه، پاسخگویی به شبهات و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است.

وی در ادامه سوء استفاده از جوانان به بهانه روشنفکری را حربه جدید دشمن معرفی کرد و ادامه داد: طرح موضوع شخصی بودن دین، اروپایی سازی دین و تخریب مناسک دینی از سیاست های ضد اسلامی دشمن است.

خالدی در ادامه گفت: ما باید آسیب ها و تهدیدات امروز را بشناسیم و برای آنها طراحی مقابله ای انجام دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: دنیای مجازی یک دنیا فرصت و بی نهایت تهدید دارد که لزوم شناسایی آنها را از سوی مسئولین واجب است و اگر بخواهیم از این فرصت ها استفاده کنیم باید تهدیدات را نیز بپذیریم.

وی گفت: وقتی مسئولان فضای مجازی را نمی شناسند و برای تهدیدات آن برنامه ریزی و برای فرصت ها اهمیت قائل نیستند خطر جنگ نرم و آثار آن چیزی طبیعی است.