مخترعان در مسیر کارآفرینی حرکت کنند/ نخبگان بانیان چرخه تولید و پیشرفت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانا شاه زمانی عصر چهارشنبه در کمیسیون تخصصی بررسی مسائل فنآوری و علمی جوانان اظهار داشت: نخبگان می توانند در راستای ایجاد اشتغال در استان و رفع مشکل بیکاری کمک موثری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می رود که اختراعات در حوزه کارآفرینی و برای ایجاد اشتغال صورت گیرد.

رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان در ادامه مخترعان را به کار آفرینی دعوت کرد و بیان داشت: نخبگان بانیان چرخه تولید و پیشرفت در استان و کشور هستند و می توانند در این حوزه نیز ایفاگر نقش موثر باشند.

شاه زمانی تصریح کرد: کارآفرین و نخبه باید ایجاد شغل کند نه در اندیشه استخدام در نهادهای دولتی باشد.

وی در ادامه بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری، کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و مراکز رشد را موسسات و نهادهای در خدمت نخبگان برشمرد و گفت: این نهادها آماده حمایت از نخبگان هستند منوط بر اینکه نخبگان دارای روحیه کار و تولید و نه کار در ادارات دولتی باشند.

رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان ادامه داد: در حوزه اختراعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی کرده که مبلاغ خوبی را نیز برای طرح ها و ایده های نوین جوانان اختصاص داده است.

شاه زمانی با بیان اینکه یکی از محور های اصلی برای توسعه کارخانجات و صنایع از کار افتاده استان رفع مشکلات فنی است، عنوان کرد: نخبگان و شرکتهای دانش بنیان می توانند در این حوزه نیز بسیار موثر باشند.