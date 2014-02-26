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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۰۹

شاه زمانی مطرح کرد:

مخترعان در مسیر کارآفرینی حرکت کنند/ نخبگان بانیان چرخه تولید و پیشرفت هستند

مخترعان در مسیر کارآفرینی حرکت کنند/ نخبگان بانیان چرخه تولید و پیشرفت هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان بر ضرورت حرکت مخترعان در مسیر کارآفرینی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانا شاه زمانی عصر چهارشنبه در کمیسیون تخصصی بررسی مسائل فنآوری و علمی جوانان اظهار داشت: نخبگان می توانند در راستای ایجاد اشتغال در استان و رفع مشکل بیکاری کمک موثری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می رود که اختراعات در حوزه کارآفرینی و برای ایجاد اشتغال صورت گیرد.

رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان در ادامه مخترعان را به کار آفرینی دعوت کرد و بیان داشت: نخبگان بانیان چرخه تولید و پیشرفت در استان و کشور هستند و می توانند در این حوزه نیز ایفاگر نقش موثر باشند.

شاه زمانی تصریح کرد: کارآفرین و نخبه باید ایجاد شغل کند نه در اندیشه استخدام در نهادهای دولتی باشد.

وی در ادامه بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری، کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی و مراکز رشد را موسسات و نهادهای در خدمت نخبگان برشمرد و گفت: این نهادها آماده حمایت از نخبگان هستند منوط بر اینکه نخبگان دارای روحیه کار و تولید و نه کار در ادارات دولتی باشند.

رئیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در استان لرستان ادامه داد: در حوزه اختراعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی کرده که مبلاغ خوبی را نیز برای طرح ها و ایده های نوین جوانان اختصاص داده است.

شاه زمانی با بیان اینکه یکی از محور های اصلی برای توسعه کارخانجات و صنایع از کار افتاده استان رفع مشکلات فنی است، عنوان کرد: نخبگان و شرکتهای دانش بنیان می توانند در این حوزه نیز بسیار موثر باشند.

کد مطلب 2245170

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