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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۵۴

نصر آزادانی:

پروژه راه آهن گرگان مشهد به زودی آغاز می شود

پروژه راه آهن گرگان مشهد به زودی آغاز می شود

گرگان - خبرگزاری: معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: راه آهن گرگان, بجنورد و مشهد در حال پیگیری است و با توافقاتی که انجام شده است به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر, سید مسعود نصر آزادانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: این مسیر به طول 600 کیلومتر ساخته خواهد  شد و مذاکرات با پیمان کار نیز در حال انجام است که طی جلساتی که داشتیم تفاهم نامه نهایی منعقد شده است.

وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه پیمان کار مقدمات انجام کار را انجام خواهد داد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه استفاده از "فاینانس" به ارزش ریالی 30 هزار میلیارد ریال به اجرا در خواهد آمد، اظهار داشت: پیگیری این پروژه در مجلس و هیات دولت، انجام شده است و توانسته ایم مجوز شورای اقتصاد و ماده 62 تامین فاینانس را نیز بگیریم .

نصرآزادانی با عنوان اینکه در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز برای فایناس لازم هستیم, عنوان داشت: بسترهای لازم برای اجرا فراهم شده است و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز, مبلغ بودجه هستیم و مسیر مورد نیز طراحی  شده است و البته مرحله دوم مطالعات ابنیه فنی آن نیز درحال انجام است.

وی با اشاره به هزینه بسیار بالای این پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه های بالایی که این پروژه در بر خواهد داشت تامین آن از منابع عمومی کشور امکان پذیر نخواهد بود و تنها تامین فاینانس می تواند تضمین کننده اجرای سریعتر پروژه باشد.

این مسئول گفت: امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد اجرای این پروژه باشیم و بتوانیم  در کمترین زمان این پروژه را به بهره برداری برسانیم.

کد مطلب 2245172

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