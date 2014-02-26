پروژه راه آهن گرگان مشهد به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر, سید مسعود نصر آزادانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: این مسیر به طول 600 کیلومتر ساخته خواهد شد و مذاکرات با پیمان کار نیز در حال انجام است که طی جلساتی که داشتیم تفاهم نامه نهایی منعقد شده است.

وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه پیمان کار مقدمات انجام کار را انجام خواهد داد و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه استفاده از "فاینانس" به ارزش ریالی 30 هزار میلیارد ریال به اجرا در خواهد آمد، اظهار داشت: پیگیری این پروژه در مجلس و هیات دولت، انجام شده است و توانسته ایم مجوز شورای اقتصاد و ماده 62 تامین فاینانس را نیز بگیریم .

نصرآزادانی با عنوان اینکه در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز برای فایناس لازم هستیم, عنوان داشت: بسترهای لازم برای اجرا فراهم شده است و در حال حاضر پیگیر اخذ مجوز, مبلغ بودجه هستیم و مسیر مورد نیز طراحی شده است و البته مرحله دوم مطالعات ابنیه فنی آن نیز درحال انجام است.

وی با اشاره به هزینه بسیار بالای این پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه های بالایی که این پروژه در بر خواهد داشت تامین آن از منابع عمومی کشور امکان پذیر نخواهد بود و تنها تامین فاینانس می تواند تضمین کننده اجرای سریعتر پروژه باشد.

این مسئول گفت: امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد اجرای این پروژه باشیم و بتوانیم در کمترین زمان این پروژه را به بهره برداری برسانیم.