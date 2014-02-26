برجستگان صنعت فولاد کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم 92 که طی دو روز گذشته در بندرعباس برگزار شد، در بخش پایانی مراسم این سمپوزیوم از برترین های این صنعت تجلیل شد.

این در حالی است که بر اساس سیاست های اخذ شده در انجمن آهن و فولاد ایران، هر ساله همزمان با برگزاری سمپوزیوم فولاد تعداد چند نفر از برجستگان این صنعت انتخاب و در جلسه اختتامیه سمپوزیوم، ضمن معرفی آنها از طرف انجمن مورد تقدیر قرار می گیرند.

در این راستا از مهندس محمود نوریان متولد 1333 فوق لیسانس مهندسی معدن از دانشگاه فنی دانشگاه تهران و دارای سابقه مدیریت در چندین شرکت و اداره دولتی در حوزه صنعت فولاد و مدرس دانشگاه، مهندس محمد ابکا کارشناس برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد بازرگانی مرکز آموزش مدیریتی دولتی تجلیل شد. وی نیز دارای چندین سال فعالیت در حوزه فولاد است.

مهندس مرتضی طلایی فوق لیسانس رشته مهندسی مکانیک از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و دارای فعالیت های صنعتی طی سالهای اخیر، نیز تجلیل شد.

علی شفیعی متولد 1339 دارای دکترا از دانشگاه مک گیل کانادا و دارای چندین سمت آموزشی عالی که تاکنون بیش از 300 مقاله و عضو انجمن مهندسین کانادا و امریکا نیز قدردانی به عمل آمد.

همچنین از آقاجانی مدیر عامل زراعی معاون تکنولوژی شرکت فولاد نیز در راستای تلاش برای برگزاری هر چه بهتر سمپوزیوم 92 قدردانی شد.

تحقق اهداف بلند مدت صنعت فولاد در سایه تداوم سمپوزیوم هاست

رئیس هیات مدیره انجمن آهن و فولاد ایران در آیین اختتامیه سمپوزیوم فولاد 92 گفت: تحقق اهداف بلند مدت صنعت فولاد در سایه تداوم سمپوزیوم هاست.

پروفسور عباس نجفی زاده افزود: برگزاری همه ساله سمپوزیوم های فولاد در گوشه و کنار فولاد ظرفیت علمی مناسبی را در مقابل دست اندرکاران صنعت فولاد گذاشته است.

وی اضافه کرد: برگزاری سمپوزیوم ها در دو بخش علمی و دانشگاهی پل ارتباطی و خط رابطی بین مدیران اداری ، صنعتی ، دانشگاهیان است.

رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران تبادل آرا بین صنعتکاران و دانشگاهیان را راهی آسان برای ارتقا علمی جوامع صنعتی عنوان کرد و گفت : این تجارب به رایگان در اختیار فعالان ، دانشگاهیان و صنایع فرادستی و فرودستی قرار می گیرد و جا دارد بدون توقف همه ساله این گونه سمپوزیوم تداوم داشته باشد.

پروفسور نجفی زاده در ادامه گفت: توقف و قطع سمپوزیوم امکان ادامه کارهای صنعتی را سخت می کند بدین جهت سعی و کوشش شده به هر ترتیبی که شده این کار پی در پی و متداوم انجام شود.

وی اضافه کرد: تدوین مقالات علمی در این دوره از سطح کیفی بالایی برخوردار بوده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران از برگزاری سمپوزیوم سال آینده در شهر یزد خبر داد و گفت : سمپوزیوم 93 در شهر یزد و با مشارکت شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در اسفندماه برگزار خواهد شد.