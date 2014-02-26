ادامه پیشروی ارتش سوریه در یبرود در حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع نظامی سوری اعلام کردند: واحدهای از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را در تله الطبل در جنوب غرب القسطل در نزدیکی یبرود در حومه دمشق به هلاکت رساندند.

این منابع از شلیک گلوله از سوی تروریست ها به منطقه الموکابو در حلب و کشته شدن چهار شهروند سوری از جمله یک کودک خبر دادند.

منابع آگاه سوری اعلام کردند: افراد مسلح خالد سلعس رئیس شورای آشتی را در شهر حرستا در حومه دمشق کشتند.

این منابع همچنین از سیطره ارتش سوریه بر تپه برکات، ارض الحمرا و پیشروی به سوی الزاویه شرقی در حلب خبر دادند.

در حمص در اثر انفجار بمب در شمال روستای کفر ریش در حومه تلکلخ شش شهروند سوری زخمی شدند.