معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری آبادان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار آبادان عصر امروز در مراسم معارفه معاون فرهنگی اجتماعی خود با اشاره به وابستگی افراد(حتی رسانه ها) به جریانهای مختلف گفت: به دنبال یک چهره فرهنگی و اجتماعی که به هیچ جریانی وابسته نباشد بودیم که در این مسیر به خالقی زاده که از چهره های بی طرف است رسیدیم.



محمودرضا شیرازی افزود: به رغم داشتن مجوز راه اندازی معاونت فرهنگی اجتماعی در سه سال گذشته به دلیل وجود حساسیت زیاد در این مبحث اقدامی نکردیم زیرا هر کسی را معرفی می کردیم افرادی اعتراض می کردند.



وی با تاکید بر همکاری خوب و جدی معاونت فرهنگی اجتماعی با رسانه ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری اظهار کرد: رسانه های فعال و مطرح زیادی در سطح منطقه داریم که باید به طور جدی به شکل مناسبی همچون گذشته با آنان همکاری وتعامل کرد.



شهردار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر برنامه ریزی در جهت برداشتن گام های عملی در جهت اجرای برنامه های شاد و مفرح برای مردم تصریح کرد: در بحث برگزاری کنسرتها باید یک راهکار جدی و اساسی ارائه شود.



شیرازی یادآور شد: باید موضوع عدم رعایت ضوابط و آنچه مورد دغدغه خانواده شهدا و رزمندگان در بگزاری کنسرتها وجود دارد مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار گیرد.



وی گفت: ما مخالف و یا موافق برگزاری کنسرت نیستیم اما باید برای آن دسته از مردمی که در این زمینه مطالبه گر هستند نیز پاسخی منطقی داشته باشیم.



وی افزود: از این رو معاونت فرهنگی اجتماعی باید با برپایی جلسات با کارشناسان و استفاده از نظرات مدبرانه امام جمعه در انجام این کنسرتها به نحو مطلوب بکوشد.



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری آبادان در ادامه گفت: آبادان به عنوان دروازه مدرنیته برای من از جذابیتهای خاصی برخوردار است .



محمدرضا خالقی زاده افزود: این شهر به لحاظ برخورداری از ظرفیتهای ویژه فرهنگی، هنری و غیره جزء شهرهای برتر کشور به شمار می رود.



وی اظهار کرد: اولویت کار معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اجرا و انجام زیر ساختها، پرداختن به موضوع فرهنگسراها و گالریها در یک برنامه چهار ساله است.



وی با تاکید بر همکاری نزدیک و مستمر با هنرمندان و فعالان بخشهای فرهنگی هنری شهر، ابراز امیدواری کرد تا این تعامل و همکاری بتواند آبادان را به پایتخت فرهنگی کشور مبدل کند.



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری آبادان گفت: رسیدن به این مهم نیازمند عزم عمومی اعم از شهرداری، شورای شهر و هنرمندان و فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر دارد.

