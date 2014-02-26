عمده ترین مشکل مسکن مهر سهم آورده متقاضیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان ظهر امروز ضمن بازدید از دو شهرجدید رامین و شیرین شهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: روند ساخت این دو پروژه نسبت به سهم آورده های متقاضیان خوب بوده و رشد فیزیکی بعضی مجتمع ها به 50 درصد و 100 درصد هم رسیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور افزود: عمده ترین مشکل این گونه پروژه ها تاخیر در ارائه سهم آورده متقاضیان است.
نریمان با بیان اینکه، بازدید از این دو پروژه به منظور بررسی طرح های زیر بنایی و روبنایی و تغییر کاربری بعضی واحد ها به خانه های ویلایی بوده است، اظهار کرد: در همین زمینه و در راستای احداث فضای سبز جاده و خدمات دیگر تفاهم نامه ای با سازمان بنیاد مسکن منعقد شده که با ارائه خدمات از سوی این سازمان هزینه ها با واگذاری زمین و بخشی هم به صورت نقدی پرداخت شود.
وی تصریح کرد: ما به افزایش کلی سقف تسهیلات نیازمند نیستیم و با این میزان تسهیلات موجود نیز می توان این گونه پروزها را راه اندازی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی کشور با دعوت از بخش خصوصی و انبوه سازان استان برای سرمایه گذاری در این دو شهر جدید اظهار کرد: در صورت تمایل به همکاری به صورت محله ای زمین در اختیار سرمایه گذاران می گذاریم و آنها تنها اقدام به ساخت واحد های مسکونی و تجاری کنند.
وی افزود: آینده شهر رامین بسیار روشن است و امیدوار هستم با یاری مسئولان این شهر گوی سبقت را در پیشرفت و آبادانی از سایر شهر های جدید کشور برباید.
اهواز – خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و شهرسازی کشور گفت: عمده ترین مشکل طرح های مسکن مهر در همه کشور تاخیر در رائه سهم آورده متقاضیان است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان ظهر امروز ضمن بازدید از دو شهرجدید رامین و شیرین شهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: روند ساخت این دو پروژه نسبت به سهم آورده های متقاضیان خوب بوده و رشد فیزیکی بعضی مجتمع ها به 50 درصد و 100 درصد هم رسیده است.
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