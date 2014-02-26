عمده ترین مشکل مسکن مهر سهم آورده متقاضیان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان ظهر امروز ضمن بازدید از دو شهرجدید رامین و شیرین شهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد: روند ساخت این دو پروژه نسبت به سهم آورده های متقاضیان خوب بوده و رشد فیزیکی بعضی مجتمع ها به 50 درصد و 100 درصد هم رسیده است.



معاون وزیر راه و شهرسازی کشور افزود: عمده ترین مشکل این گونه پروژه ها تاخیر در ارائه سهم آورده متقاضیان است.



نریمان با بیان اینکه، بازدید از این دو پروژه به منظور بررسی طرح های زیر بنایی و روبنایی و تغییر کاربری بعضی واحد ها به خانه های ویلایی بوده است، اظهار کرد: در همین زمینه و در راستای احداث فضای سبز جاده و خدمات دیگر تفاهم نامه ای با سازمان بنیاد مسکن منعقد شده که با ارائه خدمات از سوی این سازمان هزینه ها با واگذاری زمین و بخشی هم به صورت نقدی پرداخت شود.



وی تصریح کرد: ما به افزایش کلی سقف تسهیلات نیازمند نیستیم و با این میزان تسهیلات موجود نیز می توان این گونه پروزها را راه اندازی کرد.



معاون وزیر راه و شهرسازی کشور با دعوت از بخش خصوصی و انبوه سازان استان برای سرمایه گذاری در این دو شهر جدید اظهار کرد: در صورت تمایل به همکاری به صورت محله ای زمین در اختیار سرمایه گذاران می گذاریم و آنها تنها اقدام به ساخت واحد های مسکونی و تجاری کنند.



وی افزود: آینده شهر رامین بسیار روشن است و امیدوار هستم با یاری مسئولان این شهر گوی سبقت را در پیشرفت و آبادانی از سایر شهر های جدید کشور برباید.