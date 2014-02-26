علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منشور مقدس هلال احمر و تلاش این مجموعه برای کاهش اثرات بلایای طبیعی و حوادث انسان ساز در استان خوزستان اظهار کرد: 70 نفر از امدادگران و نجاتگران جدید جمعیت هلال احمر استان که به تازگی دوره های عمومی امداد و نجات را گذرانده اند، مفاهیم علمی و دانش عملیاتی در خصوص تصادفات جاده ای را فرا می گیرند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خوزستان گفت: این دوره ها به منظور توان افزایی و تقویت مهارتهای امدادی و حفظ آمادگی بیشتر برای امدادرسانی به مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور برگزار می شود.



خدادادی تصریح کرد: این دوره آموزش تخصصی با حضور مربیان مجرب استانی و کشوری در مجتمع امدادی و پشتیبانی جنوب غرب کشور در اهواز و به مدت شش شبانه روز در حال برگزاری است.



