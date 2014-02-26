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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۰:۵۷

خدادادی خبرداد:

مقابله با مرگ و میر در جاده های خوزستان/ آموزش جدی به امدادگران هلال‌احمر

مقابله با مرگ و میر در جاده های خوزستان/ آموزش جدی به امدادگران هلال‌احمر

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خوزستان از برگزاری دوره کاملا جدی آموزش تخصصی جستجو و نجات در جاده و حوادث حمل و نقل و ترافیکی به 70 امدادگر هلال‌ احمر استان خبر داد.

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منشور مقدس هلال احمر و تلاش این مجموعه برای کاهش اثرات بلایای طبیعی و حوادث انسان ساز در استان خوزستان اظهار کرد: 70 نفر از امدادگران و نجاتگران جدید جمعیت هلال احمر استان که به تازگی دوره های عمومی امداد و نجات را گذرانده اند، مفاهیم علمی و دانش عملیاتی در خصوص تصادفات جاده ای را فرا می گیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر خوزستان گفت: این دوره ها به منظور توان افزایی و تقویت مهارتهای امدادی و حفظ آمادگی بیشتر برای امدادرسانی به مسافران نوروزی و کاروانهای راهیان نور برگزار می شود.

خدادادی تصریح کرد: این دوره آموزش تخصصی با حضور مربیان مجرب استانی و کشوری در مجتمع امدادی و پشتیبانی جنوب غرب کشور در اهواز و به مدت شش شبانه روز در حال برگزاری است.

 

کد مطلب 2245179

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