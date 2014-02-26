اعلام تعداد قضات برکنار شده ضروری است / بایگانی شدن لایحه پلیس قضایی از خصایص دولت کریمه قبل بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمانشاه آیت الله صادق آملی لاریجانی عصر امروز در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: اذعان دارم مشکلات رفاهی در دستگاه قضایی وجود دارد اما آنچه مردم در بیرون دستگاه قضا تلقی می کنند چیز دیگری است. بازسازی نیروی انسانی یکی از اقدامات مهم دستگاه قضا طی سال های اخیر بوده است. کمبود نیروی انسانی منشاء بسیاری از مشکلات بود به همین خاطر برای جذب نیروی انسانی اقدام کرده و طی سه سال گذشته 2 هزار قاضی جذب کردیم که تا پایان امسال بیش از 930 قاضی جذب دستگاه قضایی می شوند.

وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه 4 هزار قاضی باید جذب دستگاه قضایی شوند و برای این که برخی افراد نگویند قضات دارای فضل و اطلاعات کافی نیستند امتحانات و مصاحبه سختی برای آن ها در نظر گرفته شده است. همچنین از نخبه های دانشگاهی که معدل آن ها 17 بود نیز برای جذب در قوه قضائیه دعوت به عمل آمد که این افراد نیز باید مراحلی را طی کرده تا جذب قوه قضائیه شوند.

وی به طرح آموزش حین خدمت اشاره کرد و گفت: یکی از طرح های مهمی که از سوی معاونت آموزش اجرا شد آموزش کارآموزان حین خدمت بود که بناداریم این طرح را توسعه دهیم. دانش قضایی قضات باید بازسازی شود و نباید بگذاریم دانش قضایی راکد بماند.

رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: کار مهم دیگری که لازم بود در قوه قضائیه انجام شود بحث فرهنگی و اخلاقی بود. تحولی در این زمینه باید انجام می شد که قسمتی از آن انجام شده است.

وی به بحث استفاده مجدد از بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بحث استفاده دوباره از بازنشستگان در دستگاه قضایی مطرح شد که این موضوع خلاف قانون است و قانون اجازه نمی دهد از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده کنیم.

وی افزود در کنار رشد نیروهای جدید نباید نیروهای قدیمی را از دست بدهیم که برای جذب بازنشستگان اخیرا نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردم که از بازنشستگان دوباره در دستگاه قضایی استفاده شود که ایشان در این زمینه این اجازه را به ما دادند.

آیت الله لاریجانی به انفصال برخی قضات از دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: می دانم اعلام تعداد قضات منفصل شده به مذاق برخی خوش نیامد البته بنده اعتقاد دارم اعلام این موضوع به مصلحت دستگاه قضایی است. در این زمینه اسمی از افراد برده نمی شود. همچنین برخی معتقدند اعلام این موضوع باعث می شود به حیثیت قضات ضربه وارد شود. این افراد نمی دانند چه حرف هایی از بیرون پشت دستگاه قضایی زده می شود. خطا در همه دستگاه های اجرایی وجود دارد. اگر این موضوع اعلام نشود دو ضربه را برای دستگاه قضایی خواهد داشت. نخست بازدارندگی ندارد و در مرحله بعد چهره کل قوه قضائیه را مخدوش می کند.

وی در ادامه سخنان خود به تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از معاونت های راه اندازی شده در دستگاه قضایی، معاونت پیشگیری از جرم است که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

پیشگیری از جرایم قبل از وقوع آن می تواند مشکلات موجود را کاهش دهد. تشکیل معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات الکترونیکی از دیگر تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی است. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته 98 درصد نقاط کشور به سیستم BMS متصل شده اند.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از دولت قبل در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی اظهار داشت: راه اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضائیه است که سه سال قبل لایحه آن را آماده و تحویل دولت دادیم اما دولت قبل با اجتهادهای خلاف قانون اساسی این لایحه را بایگانی کرد. آن ها حق دست بردن در لوایح قضایی را نداشتند و دولت باید لوایح ارسالی قوه قضائیه را به مجلس می رساند. البته در حال قانونی در مجلس تصویب شده که اگر دولت تا حداکثر 6 ماه لایحه ای را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه می تواند لایحه را مستقیم به مجلس بفرستد.

وی خاطر نشان کرد: پلیس قضایی از ضرورت های دستگاه قضایی است و بایگانی کردن آن از خصایص آن دولت کریمه بود.

آیت الله لاریجانی سپس اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی اشاره کرد و گفت: سرعت بخشیدن به پرونده های قصاص یکی از اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی می باشد زمانی که من به دستگاه قضایی آمدم حدود 70 هزار پرونده برای اعمال ماده 18 در مرکز وجود داشت. ما پرونده های قصاص را مقدم شناخته و تا پایان امسال بجز حدود 200 پرونده که باید خودم بر روی آن نظارت مستقیم داشته باشم استیذان پرونده های قصاص صادر می شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتقادات قضات و کارمندان در خصوص پائین بودن حقوقشان نیز گفت: رسیدن به حقوق کافی از بهترین آرزوهای من است که در این زمینه محدودیت وجود دارد. قوه قضائیه را نمی توان جزیره ای مجزا دید و در این زمینه دولت هم مشکلات خودش را دارد.

وی در خصوص درخواست دیگر قضات درخصوص تاسیس بانک از سوی قوه قضائیه نیز گفت: من با تاسیس بانک موافق نیستم. البته این اقدام کار خوبی است اما راه اندازی بانک از سوی قوه قضائیه ما را آلوده کاری می کند. در این زمینه بحث داخل (میزان) در مشهد مطرح شده است. اگر دعوایی علیه بانکی که ذینفع آن قضات باشند مطرح شود دیگر باید پرونده را برای رسیدگی به كشوري ديگر بفرستیم!

رئیس قوه قضائیه سپس به کاهش آمار جرایم خشن اشاره کرد و گفت: با برخوردهای قاطع دستگاه قضائی آمار جرایم خشن در کشور کاهش پیدا کرده که این موضوع مورد اذعان نیروی انتظامی نیز می باشد.

وی در پایان به موضوع اطاله دادرسی اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان اطاله دادرسی کمبود نیرو است که اگر تعداد قضات بیشتری را جذب کنیم تا حدی مشکل حل می شود. یکی دیگر از ارکان اطاله دادرسی عدم نظارت ها بود به طوری که پرونده ای بدون ثبت یک گوشه می افتاد که این تخلف است.