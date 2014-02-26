انتصاب مدیران بر اساس توازن منطقه ای انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با شهردار و اعضا شورای اسلامی بروجن اظهار داشت: توزیع اعتبارات، اجرای پروژه ها و انتصاب مدیران بر اساس توازن منطقه ای، پتانسیل ها و عدالت برگزار می شود.

وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی لازم است همکاری های لازم را با شهرداری ها داشته باشند تا بتوانند در توسعه شهر خود قدمی را برداشته باشند.

سلیمانی با اشاره به اینکه مسئولان دستگاه های اجرایی نیز باید با شهرداری ها و شوراها همکاری داشته باشند، اذعان داشت: شورا های اسلامی ناظر بر دستگاههای اجرایی هستند.

وی با بیان اینکه شورا های اسلامی جدا از مجموعه دولت نمی باشند، عنوان کرد: مسئولان دستگاه های اجرایی شوراها را جدا از مجموعه دولت ندانند و در صورت نیاز با آن ها همکاری داشته باشند.

آمار بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا است

سلیمانی ادامه داد: همه مدیران، شهردارها و شوراها می توانند در کنار هم و با هم فکری و همکاری یکدیگر در توسعه استان گام بلندی را بردارند.

استاندار چهار محال و بختیاری یادآور شد: دستگاه های اجرایی با جذب اعتبار و شهردارها با درآمد زایی می توانند بسیاری از پروژه های عمرانی را به سرانجام برسانند و در پی آن اشتغال زیادی را فراهم آورند.

سلیمانی با بیان اینکه آمار بیکاری در این استان بسیار بالا است، تاکید کرد: برای پایین آوردن آمار بیکاری تا جایی که امکان دارد باید اشتغال زایی را در استان افزایش داد و لازم است در این راستا تولید های نیمه فعال را در استان باید فعال کرد .