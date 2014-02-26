دستفروشان اردبیل در بازارچه های نوروزی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی در راه اندازی بازارچه های نوروزی در اردبیل اضافه کرد: در این خصوص شهرداری اردبیل با اجرای طرح ویژه ای چهار بازارچه های نوروزی را در سطح شهر ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این بازارچه ها در قالب هزار غرفه در مناطق مختلف و چهارگانه اردبیل راه اندازی خواهد شد، ادامه داد: اولویت در ایجاد این بازارچه ها تسهیل در ارائه مایحتاج شهروندان و نیز ساماندهی دست فروش های هسته مرکزی شهر است.

بدری با تاکید بر اینکه شهرداری اطلاعات کامل این دست فروش ها را در اختیار دارد و اجازه نخواهد داد برخی افراد دلال و واسطه‌گر در این زمینه سوء استفاده کنند، متذکر شد: تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تامین شرایط مطلوب جهت رفاه شهروندان و غرفه داران در این بازارچه ها مهیا می شود.

وی با اشاره به ایجاد این بازارچه ها در خیابان بعثت، راه کلخوران، محله وحدت و بزرگراه ولایت روبروی مجتمع تجاری شوراسنتر متذکر شد: در راه اندازی این بازارچه ها تلاش شده تا دست فروش ها بتوانند با استفاده از امکانات اولیه خرید و فروش خود را انجام دهند.

شهردار اردبیل با اشاره به موفقیت اجرایی این طرح و استقبال شهروندان در سال گذشته تاکید کرد: یکی از اهداف راه اندازی این بازارچه ها توجه به حفظ نظم و انضباط عبور و مرور در روزهای پایانی سال در سطح معابر اصلی شهر است.

وی با بیان اینکه امسال نیز به مانند سال گذشته اجازه نخواهیم داد حتی یک دست فروش در هسته مرکزی شهر روند حرکتی مردم در روزهای پایانی سال را مختل کند، ابراز امیدواری کرد اجرای این طرح در کنار راه اندازی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و ایستگاه های فروش میوه در روزهای پایانی سال در راستای رفاه شهروندان است.