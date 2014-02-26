پرداخت تسهیلات کارآفرینی در اردبیل حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر چهارشنبه در جلسه بررسی راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در اردبیل افزود: پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی نباید درگیر تبصره ها شوند.

وی افزود: حمایت از هر اقدام مثبت و روبه جلو در حقیقت کمک به حفظ استقلال و خودکفایی کشور و توسعه استان است، بنابراین مدیران حوزه های مرتبط باید ضمن حمایت از کارآفرینان، پرداختن به این امر را تکلیفی مهم برای خود بدانند.



خدابخش در عین حال با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی بخش تولید به وام های کلان ادامه داد: امیدواریم با همت مضاعف و کار مضاعف تولید کنندگان؛ وضعیت این حوزه و واحدهای اقتصادی به درجه ای برسد که نیازی به تسهیلات بانک ها نداشته باشند.



وی همچنین جذب و توسعه سرمایه گذاری را تابع ایجاد شرایط لازم دانست و متذکر شد: توسعه زیرساخت ها از جمله مهمترین این شرایط است که هم اکنون بخشی از آن نظیر برق، امکانات ارتباطاتی و مخابراتی و... در استان وجود دارد.

استاندار اردبیل یادآور شد: البته باید با تلاش بدنه اجرایی دولت در استان، بخش دیگری از زیرساخت ها در منطقه به سرعت ارتقا یابد تا انگیزه فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان اردبیل افزایش یابد.