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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۵۱

حجت الاسلام شهیدی خبر داد:

اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال 93 آغاز می شود

اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال 93 آغاز می شود

بندرعباس خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: اجرای کامل قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سال 93 آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی عصر چهارشنبه در دیدار ایثارگران استان هرمزگان با رئیس جمهور با بیان این که دولت تدبیر و امید تمام توان خود را برای رفع مشکلات ایثارگران و خانواده های شهدا به کار گرفته است، عنوان کرد: استان هرمزگان دارای 1250 شهید شامل 1136 شهید شیعه و 114 شهید اهل سنت است.

وی ادامه داد: همچنین این استان دارای 2476 جانباز و 341 آزاده است و در مجموع 18 هزار 373 نفر خانواده ایثارگران استان هرمزگان را تشکیل می دهند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با تاکید بر لزوم رفع مشکلات ایثارگران بیان داشت: دکتر روحانی از ابتدای ریاست جمهوری خود همواره دستورات لازم برای رفع مشکلات ایثارگران و خانواده شهدا را صادر کرده و ما نیز تاکنون توانسته ایم 32 درصد از معوقات ایثارگران کشور را پرداخت کنیم و هفته آینده نیز بخش دیگری از معوقات ایثارگران پرداخت می شود.

شهیدی همچنین از بررسی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دولت خبرداد و تصریح کرد: این قانون سال ها پیش در مجلس شورای اسلامی مصوب شد اما به علت برخی مشکلات به طور کامل ابلاغ و اجرایی نشده و حدود 50 درصد از مواد آن اجرا شده است.

وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های لازم را انجام داده تا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از ابتدای سال 93 به طور کامل اجرایی شود.

کد مطلب 2245195

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