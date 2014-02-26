دفتر بنیاد عفاف و حجاب در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد عصر چهارشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح دفتر بنیاد عفاف و حجاب در لرستان بودیم و اعضای شورای این بنیاد در استان نیز تعیین و معرفی شدند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ادامه داد: از میان اعضای شورای بنیاد عفاف و حجاب در استان پنج نفر به عنوان هیئت مدیره و یک نفر به عنوان مدیر اجرایی این بنیاد انتخاب خواهد شد.

وی برخی از اعضای شورای بنیاد عفاف و حجاب در استان را شامل یکی از معاونان استاندار، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان، صدا و سیمای مرکز لرستان؛ آموزش و پرورش لرستان، اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر لرستان، روسای حوزه های علمیه خواهران و برادران، حوزه های علمیه فاطمیه و معصومیه، شهردار خرم آباد، فرماندار خرم آباد، نماینده اصناف، مدیر کل ورزش و جوانان لرستان و یک نفر از روسای دانشگاههای استان را به عنوان دیگر اعضای این شورا معرفی کرد.