باغ شهر ارومیه مهاجرپذیر شده است/ مشکل ساز شدن ساخت و سازهای غیر مجاز برای شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حضرت پور عصر چهارشنبه در جریان دیدار با دانشجویان مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با بیان اینکه شهر ارومیه در گذشته به عنوان یک باغ شهر در کشور تعریف شده بود، افزود:متاسفانه هم اکنون شهر ارومیه به یک شهر مهاجرپذیر تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم نیز در این راستا از روستاها و شهرهای اطراف به این شهر مهاجرت کرده اند، اظهار داشت: این افراد با ساخت و سازهای غیر مجاز برای شهرداری مشکل ساز شده بودند که با تدبیر شهرداری تا اندازه ای مشکل ساخت و ساز غیرمجاز حل شده است.

شهردار ارومیه با اعلام اینکه برای رفه مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از حریم قانونی شهر ارومیه، 700 هکتار از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به محدوده شهر ارومیه اضافه شد، عنوان کرد: ارومیه به تناسب جمعیت شهری بزرگ شده و از استاندارد کشوری بالا رفته که این امر برای خدمات رسانی به مردم مشکل ساز شده است.

حضرت پور با اشاره به اینکه استاندارد زمین شهری به ازای هر شهروند در کشور 75 مترمربع است، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در اطراف ارومیه هم اکنون این مقدار در این شهرستان به 120 متر رسیده که باید با برنامه ریزی اصولی و برنامه جامع مدیریت شهری از افزایش این میزان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تدوین قانون جدید در شهرداری مبنی بر اینکه برای هر مترمربع ساخت غیرمجاز چندین برابر جریمه لحاظ می شود، ادامه داد: این امر می تواند جلو ساخت و سازهای غیر مجاز را کاهش دهد.