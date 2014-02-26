استقبال از مسافران نوروز 93 در سراسر شهرستان تاریخی سلطانیه صورت مي پذيرد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهاي نوروزی شهرستان سلطانیه، جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی را یکی از با نشاط ترین جلسات در طول سال خوانده و گردهمایی مدیران و مسئولان شهرستان برای اتخاذ تصمیمات و تدابیر عملی برای زیباترین رویداد و پدیده طبیعت در طول سال را، دال بر شور و نشاط اين جلسه خواند و گفت: در نوروز سال 93 استقبال از مسافرين به صورت سرتاسري در شهرستان سلطانيه صورت خواهد گرفت.

وي در رابطه با اهميت عيد باستاني نوروز اشاره اي داشت به اينكه خداوند متعال پس از شش ماه مردن و فسردن زمين دوباره آن را زنده مي دارد تا نشانه اي باشد بر اهل خرد و افزود: اين ايام نيز از نشانه هاي قدرت لايزال الهي است كه طبيعت را براي انعكاس نشاط به اطرافيان دوباره زنده مي سازد.



خالقی هدف از برگزاري ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي را خانه تكاني در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: تلفيق آئين مهمانداري در فرهنگ ديني و فرهنگ اصيل ايراني كه مبتني بر ارزش گذاري بر مهمان كه حبيب خدا نيز تلقي مي گردد، مزيد بر قدر داني اين ايام بزرگ توسط مسئولان مي شود و در هر دو فرهنگ تهيه اسباب مهمان نوازي و اقدامات مهمانپذيري از جمله تنظيف و غبار روبي مهمان خانه توصيه مي شود.



فرماندار شهرستان سلطانیه، در ادامه با اشاره به سراسري بودن طرح استقبال از مسافرين نوروزي گفت: بخشداري هاي تابعه شهرستان بايد از طرق دهياري ها اين طرح را به روستاهاي شهرستان و با اقدامات مختلف تبليغاتي تسري بخشند.



خالقی همچنين تصريح كرد: مسئولان بايد در راستاي استقبال از مسافرين و مهمانان نوروز 93، آمادگي لازم در سطح شهرستان را داشته و احساس مسئوليتشان متناسب با شأن شهرستان و مهمانان باشد.

شهرستان سلطانیه به لحاظ برخورداری از جاذبه های گردشگری و اماکن تاریخی جزو شهرستان برخوردار استان بوده و می توان از این جمله آثار تاریخی ارزشمند به گنبد سلطانیه، مقبره چلبی اوغلی و آثار جاذبه های متعدد تاریخی و گردشگری نام برد.