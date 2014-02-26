تولید 44 درصد گاز کشور در مجتمع گازی پارس جنوبی/ تامین موفق گاز زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسنی عصر چهارشنبه در جلسه هیئت مدیره جدید مجتمع گازی اظهار داشت: مجتمع گازی پارس جنوبی با تولید بیش از 44 درصد گاز کشور نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد.

وی با اشاره به تولید 44 درصد گاز کشور در مجتمع گازی پارس جنوبی خاطرنشان ساخت: همه تلاش مجموعه کارکنان و مدیریت مجتمع گاز پارسی جنوبی تلاش برای تامین گاز مورد نیاز کشور است.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با تقدیر از همه مدیران سابق و کنونی مجتمع گازی پارس جنوبی، تصریح کرد: در زمان حضور علی اکبر شعبانپور مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تلاش های بسیار زیادی در این مجتمع صورت گرفت که باید از وی تقدیر کنیم.

تلاش برای حفظ محیط زیست در عسلویه

وی با اشاره به راه اندازی پنج پالایشگاه و 10 فاز پالایشگاهی در مجتمع گازی پارس جنوبی، افزود: تلاش های بسیار زیادی در پایتخت انرژی ایران در حال انجام است که امیدواریم با راه اندازی دیگر فازها شاهد تولید بیشتر در این منطقه باشیم.

حسنی به اهمیت و جایگاه ویژه منطقه ویژه پارس جنوبی اشاره کرد و بیان داشت: در راه‌اندازی پالایشگاه‌های 15 و 16 و فاز 12 با ایجاد گروه راه‌اندازی پالایشگاه‌ها در مجتمع گاز پارس جنوبی حضور فعال داریم.

وی بر لزوم تلاش برای حفظ محیط زیست تاکید کرد و ادامه داد: همه مردم باید از محیط زیست سالم بهره ببرند و تلاش ما و همه کارکنان پارس جنوبی این است که دارای محیط زیست سالم باشیم.

مهرداد عبدی سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید نیز گزارشی از روند کار این مجتمع ارائه داد.