عفاف و حجاب اولین ارزش مورد هجمه در جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد عفاف و حجاب در لرستان با بیان اینکه بدون تردید حجاب نماد اسلام است، اظهار داشت: حجاب یک ارزش بزرگ برای زنان مسلمان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حجاب باعث شخصیت و وقار زنان مسلمان است، عنوان کرد: حجاب در درون خودش پیام های متعددی دارد.

حجت الاسلام میرعمادی از حجاب و عفاف به عنوان یک سنگر برای زن مسلمان یاد کرد و گفت: به همین دلیل است که دشمنان عفاف و حجاب را مورد هجمه و حمله قرار می دهند.

وی با بیان اینکه امروز دنیای غرب که ادعای دموکراسی و حقوق بشر دارد نمی تواند حجاب یک زن مسلمان را تحمل کند، افزود: اینکه دشمنان روی حجاب و عفاف زنان مسلمان اینقدر حساسیت به خرج می دهند دلیل این است که حجاب بسیار کارساز است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه زنان ایرانی با رعایت حجاب در پیشاپیش مردان در نهضت امام خمینی(ره) سهیم بودند، ادامه داد: آیات و روایات مملو از تاکیدات قرآن و معصومین درباره حجاب و عفاف است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه حجاب مایه طهارت و پاکی است، عنوان کرد: حجاب و عفاف شیاطین را از انسان دور می کند و تا وقتیکه حجاب در جامعه حاکم باشد دین و ارزشها در جامعه حاکم خواهد بود.

وی با بیان اینکه در جنگ نرم دشمنان اولین تابلویی که مورد هدف قرار می گیرد حجاب و عفاف است، یادآور شد: دشمنان به دنبال رواج بی بندوباری در جامعه هستند.