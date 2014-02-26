مديريت صحيح بستر خدمات موثر در جامعه را فراهم می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ كامراني صالح عصر چهارشنبه در نخستين كميسيون هفته ناجا استان افزود: امنيت پايه و اساس فعاليت هر جامعه اي بوده و براي تحرك لازم در جامعه نيز بايد با تلاش مضاعف، امنيت مناسب را بوجود آورد.

وی همچنین حوزه تامين امنيت در جامعه را گسترده خواند و اظهار داشت: هركس با ايفاي نقش مناسب و درست خود در جامعه مي تواند در امنيت جامعه سهيم باشد.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان با اعلام اينكه انتظار مردمي از حكومت ايفاي نقش لازم براي تامين امنيت است، افزود: هر چند تلاش پليس براي همگان مشخص بوده ولي بايد توانمندي پليس بهتر از گذشته خود را نشان دهد.

وی در ادامه هفته ناجا را بهترين زمان براي نماياندن توانمندي پليس اعلام و تصريح كرد: با اجراي برنامه هاي متنوع، اثربخش، فراگير و كم هزينه مي توان علاوه بر افزايش مشاركت مردم در تامين امنيت جامعه، اعتماد مردم به پليس را بيشتر جلب كرد.

كامراني صالح با اعلام اينكه اگر از خواسته مردمي دقيق آگاه شويم آنگاه مي توانيم خدمات موثري را ارائه دهيم، بيان داشت: با برآورد صحيح، ابتكار، خلاقيت و استفاده از نخبگان و صاحبان علم خواهيم توانست مطالبه مردم را بهتر به مرحله اجرا در آوريم.

وي همچنین تامين و ايجاد امنيت در جامعه را با مشاركت مردمي امكان پذير دانست و اعلام داشت: با تعامل خوب مي توانيم مشاركت براي تامين امنيت را در جامعه گسترانيده و هميار پليس بيشتري داشته باشيم.

جانشین پلیس گیلان با بيان اينكه خدمات موثر با مديريت صحيح در جامعه امكان پذير است،از فرماندهان و رؤساي پليس هاي تخصصي خواست با اعمال نظارت و مديريت بهتر ،خدمات بيشتري را به مردم ارائه دهند.

وی همچنین زبان هنر را براي جلب ارائه خواسته مردمي موثر خواند و اعلام داشت: تعامل خوب معاونت اجتماعي پليس با هنرمندان صاحبان علم و دانشجويان نشان از به روز بودن پليس مي دهد.