تیم بسکتبال هفت الماس قزوین میزبان پتروشیمی بندر امام است

مهدی نوروزی دبیر هیئت بسکتبال قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مرحله برگشت دور دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور عصر پنجشنبه از ساعت 16 تیم هفت الماس قزوین در سالن شهید بابایی قزوین میزبان پتروشیمی بندر امام است.



وی افزود: تیم پتروشیمی بندر امام قوی ترین تیم امسال لیگ برتر بسکتبال است که تاکنون همه بازی های خود را با برد پشت سر گذاشته است و حتی یک باخت را هم در کارنامه خود ندارد و از بازیکنان ملی پوش هم بهره می برد و دارای کادر فنی بسیار قوی است.



نوروزی بیان کرد: تیم هفت الماس قزوین نیز از بازیکنان جوانی بهره می برد که تا کنون عملکرد خوبی را از خود به جای گذاشته است.



دبیر هیئت بسکتبال قزوین با اشاره به این که تیم هفت الماس قزوین فردا به حمایت تماشاگران خود نیاز دارد تصریح کرد: تیم پتروشیمی بندر امام در دو بازی رفت و برگشت دور اول رقابت های لیگ برتر بسکتبال با نتایج 75 بر 48 و 104 بر 83 تیم هفت الماس قزوین را شکست داده است.

