به گزارش خبرنگار مهر، مهران مجلسی چهارشنبه در نشست مطبوعاتی هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اظهار داشت: این دانشگاه در سال 67 تأسیس شده است و از آن زمان تا کنون سیر صعودی را طی می کند.



وی با بیان اینکه اکنون بیش از 450 واحد دانشگاهی آزاد در کل کشور و 5 واحد در خارج از کشور وجود دارد، افزود: هدف ما توسعه و ارتقای علمی و پژوهشی این دانشگاه بوده است و بر این مبنا حدود 15 رشته در مقطع کارشناسی ارشد را به تصویب رساندیم و امیدواریم تا خرداد 93 این تعداد را به 20 رشته افزایش دهیم.



رئیس دانشگاه آزاد خمینی شهر با بیان اینکه 25 سال از عمر دانشگاه واحد خمینی شهر می گذرد، گفت: این دانشگاه در طول این مدت فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته اما با تلاش روسای وقت دانشگاه بر آنها غلبه کرده است به گونه ای که اکنون یکی از دانشگاه های مطرح کشور به ویژه در حوزه فنی مهندسی است.



وی ادامه داد: دانشگاه آزاد خمینی شهر 50 رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد و حدود 25 رشته نیز در شورای گسترش استان به تصویب رسیده و امیدواریم با پیگیری های لازم این رشته ها در وزارت علوم نیز تصویب و تعداد رشته های کارشناسی ارشد و دکترا بیشتر شود.



مجلسی با اشاره به اینکه وزارت علوم در دولت قبلی برای تصویب رشته های مورد نیاز همکاری لازم را نداشت، بیان داشت: اکنون این وضعیت متفاوت شده و تعامل بسیار خوبی میان وزارت خانه با دانشگاه به وجود آمده است.



وی اضافه کرد: با تشکیل دولت تدبیر و امید و تعامل وزیر علوم و بهداشت با دانشگاه آزاد اسلامی شاهد گسترش رشته های تحصیلی این دانشگاه و پشت سر گذاشتن موانعی که بر سر راهش وجود داشت خواهیم بود و امیدواریم به مرحله ای برسیم که توسعه ای ضابطه مند در مقطع تحصیلات تکمیلی در تمام دانشگاه ها را شاهد باشیم.



رئیس دانشگاه آزاد خمینی شهر با بیان اینکه بیش از 165 هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت داریم، ابراز داشت: 300 عضو حق التدریس در این دانشگاه مشغول کار هستند که بیش از 60 درصد اینها استادیار به بالا هستند و به دنبال جذب اساتید با دکترای تخصصی هستیم.



وی با اشاره به اینکه این دانشگاه اولویت های فرهنگی را نیز مدنظر دارد،ادامه داد: در بحث فرهنگی نیز دانشگاه ما مفتخر به میزبانی 5 شهید گمنام است و به عنوان نخستین دانشگاه در بحث اقامه نماز و مسابقات عترت و قرآن رتبه های برتر کشوری داریم.



مجلسی با بیان اینکه این مرکز سه دانشگاه را در نقاط دیگر استان تحت پوشش قرار داده است گفت: از سوی دیگر آموزشکده سما با 8 رشته تحصیلی با مقطع کاردانی پیوسته در محل سایت دانشگاه وجود دارد و مدارس دخترانه و پسرانه سما را در دوره متوسطه نیز وابسته به این آموزشکده است.



وی با بیان اینکه با ساخت کتابخانه مرکزی و مجموعه اداری فضای آموزشی و رفاهی به 72 هکتار می‌رسد، اظهار داشت: 5 دانشکده مکانیک، فنی مهندسی، تحصیلات تکمیلی، علوم انسانی و عمران وجود دارد و با مجموعه سما حدود 9 هزار دانشجو داریم.



رئیس دانشگاه آزاد خمینی شهر با اشاره به اینکه نخستین سیاست این دانشگاه تمرکز زادیی بوده است، تاکید کرد: هیچ دانشجویی به دلیل عدم بضاعت مالی اخراج نشده به گونه ای که ترم گذشته یک میلیارد تومان دانشجویان به ما بدهکار بودند اما مانع از تحصیل و یا امتحانات آنها نشده ایم.