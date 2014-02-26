هنوز در حوزه طب و قرآن پژوهی و تاثیر آن بر سلامت در ابتدای راه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید عباس موسوی ظهر چهارشنبه در اولین همایش استانی و سومین همایش دانشگاهی قرآن پژوهی و طب که در سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار ضمن اشاره به استفاده از معارف قرآنی در تامین سلامت مردم افزود: هدف اصلی قرآن رسیدن به صراط مستقیم الهی است یعنی هر چیزی که برای هدایت بشر لازم است در قرآن آمده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی، ابعاد مختلف سلامتی فرد و جامعه را در بر می گیرد بیان کرد: استفاده از معارف قرآنی در تامین سلامت مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پژوهش های فراوانی در حوزه های مختلف دینی و علوم به صورت کاربردی انجام شده است و در حوزه طب و قرآن پژوهی و تاثیر آن بر سلامت مردم در ابتدای راه هستیم.

مسئول همایش استانی قرآن پژوهی و طب تصریح کرد: ثمرات معنوی از شناخت، عواطف و کنش معنوی نشات می گیرد و دو نوع نگرش در دنیا شامل معنویت مذهبی، دینی و معنویت وجودی، موجود است.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا معارف قرآنی در جامعه بیشتر طنین انداز شود و با گسترش آن در علوم پزشکی، سلامت فرد و جامعه را بیشتر تضمین کنیم.

ارسال 95 مقاله به همایش استانی قرآن پژوهی و طب

دبیر علمی همایش استانی قرآن پژوهی و طب نیز در این همایش با اشاره به اینکه تعداد 95 مقاله از استانها و شهرهای مختلف کشور به این همایش ارسال شده است، گفت: دو گروه داوری این مقالات را بررسی کرده اند که از این تعداد شش مورد تکراری و تعداد 89 مقاله نیز به صورت سخنرانی و پوستر پذیرش شد که در این همایش یک روزه هشت مقاله ارائه شد.

دکتر محمد حسن امامیان با تاکید بر اینکه مهمترین هدف برگزاری این همایش ایجاد روح پژوهش در پژوهشگران در زمینه آیات و روایات قرآنی و ارتباط آن با طب و پزشکی است افزود: باید با تشویق بیشتر، پژوهشگران جامعه علاوه بر پژوهش و تحقیق در زمینه های صرفا علمی به پژوهش در زمینه های ارتباط آیات قرآنی با یافته های علمی، مبادرت کنند.

وی اعلام کرد: از طرح ها، مقالت و پژوهش های خوب و مناسب پژوهشی در حوزه علوم قرآنی و طب، حمایت کامل می شود و مقالات پذیرش شده برای علاقمندان به این امر منتشر خواهد شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خاطرنشان کرد: محورهای این همایش در قالب قرآن و سبك زندگي سالم، قرآن و سلامت اخلاق و روان، قرآن و اخلاق پزشكي، قرآن و بهداشت، قرآن و تغذيه سالم، قرآن و درمان بيماري ها، قرآن و اعتدال، قرآن و ولادت طیبه، قرآن و علوم نوين پزشكي و محور آزاد است.

تجمیع تمام آنچه که بشر برای خوشبخت زندگی کردن نیاز دارد در قرآن

مسئول دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در این همایش گفت: قرآن کتاب زندگی و کتاب هدفمندی است و تمام آنچه را که بشر برای خوشبخت زندگی کردن به آن نیاز دارد در قرآن جمع شده است.

حجت الاسلام احمد نظری با تاکید بر اینکه سبک زندگی در قرآن مطابق با ترتیب نزول قرآن بسیار اهمیت دارد بیان کرد: خداوند وجود و سلامتی داد، خداوند آب و نان داد و آنگاه هدایت کرد.

وی افزود: قرآن کريم کتاب الهی و ارزشمند مسلمانان جهان و معجزه رسول اکرم حضرت محمد(ص) است که پس از گذشت هزاران سال از وحی و نزول آن طی دوره های مختلف در مکه و مدينه بر پيامبر، هنوز هم تازگی داشته و از دل آن مفاهيم عرفانی، مفيد، به روز و ... استخراج مي شود.

پيروی از مفاهيم قرآن به نفع جوامع خواهد بود

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه کشف و پيروی از مفاهيم قرآن به نفع جوامع خواهد بود تصریح کرد: کما اينکه حضرت امام علی(ع) در طی عمر گرانقدر و حکومت سالم و مقتدر خود ضمن اصول و مبنا قرار دادن قرآن در عين حال ساده زيستی را سرلوحه کار و زندگی داشته و خدمت های فراوانی به جامعه مسلمانان روا داشتند.

نظری خاطرنشان کرد: در قرآن در سوره هايی به برخی غذاها مانند سوره نحل به عسل و شير و به گياهانی داروئی مانند انجير در تين، در سوره های حشر، مومنون، يس و مريم به خرما و رحمن، نور و انعام به انار اشاره شده، از امام علی در مورد مصرف برخی غذاها و گياهان فرمايشاتی موجود است و از آنجائيکه از گزينه های اساسی و مهم تغذيه بشر درسطح جهان، گياهان بوده اند و در ضمن انسانها در تقابل با بيماريهای انسانی و دامی از گياهان نيز منتفع می شدند و در طب سنتی ملل مختلف به گياهان، غذاها ون حوه مصرف آنها تاکيد شده است.

وی تاکید کرد: در اسلام و قرآن و همچنين از پيامبر، ائمه و بزرگان علم و البته علی(ع) همواره در مورد مصرف گياهان داروئی و غذاهای مفيد، سالم و حلال مطالب گرانقدر، ارزشمند و احاديث و فرمايشاتی نقل شده و موجود است مانند خوردن انجير که موجب نرم شدن و بازشدن انسداد و گرفتگی های روده معده و شکم مي شود، نوشيدن شير که شفای هر دردی است مگر مرگ و مصرف عسل که شفا دهنده همه امراض و بيماري ها است و هيچ ضرر و آفتی در آن نيست.

انواع غذاهایی که برای جسم و روح انسان مفید حلال شمرده می شود

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه انواع غذاهایی که برای جسم و روح انسان مفید بوده و ذائقه او را ارضا می کند حلال شمرده می شود خاطرنشان کرد: ممنوعیت از خوردن غذاهای مضر و غیر بهداشتی یکی از خدمات بزرگ در جهت سلامتی انسانها است.

نظری با بیان تغذيه درمانی و نگاه به نوع تغذيه، اساس و اصل تمام مکاتب پزشکی جهان، از جمله مکتب پزشکی جامع اسلامی است تصریح کرد: اين بحث در طب جامع اسلامی از اهميت فوق العاده ای برخوردار است در يک ديدگاه کلی، حلال و حرام بودن غذاها و نوشيدنی ها، و چگونگی حلال شدن و حرام بودن آنها را در تحقيق قواعد تغذيه ای اسلامی مد نظر است و بعد تنوع، تعادل و ايمنی اهميت به سزائی دارد.

او با بیان اینکه توجه خاصی به نوع، کيفيت و زمان مصرف غذا و پرهيز از افراط و تفريط مانع بروز يا پيشرفت بيماری می شود افزود: سلامت و بهداشت غذا موجب حفاظت از مسموميت و بيماری های مختلف می شود و اين مطابق طب نوينی است که تغذيه سالم و صحيح را ضامن سلامتی انسان می داند.



همایش استانی قرآن پژوهی و طب در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود و با همکاری دانشگاه علوم قرآنی و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد.