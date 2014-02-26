علما و فضلا نباید نسبت به مسائل کشور بی تفاوت باشند

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، آیت الله احمد جنتی چهارشنبه شب در بدو ورود به شیراز جهت حضور در ششمین اجلاسیه منطقه ای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد فارس، بوشهر و هرمزگان در جمع خبرنگاران افزود: یک عالم، فاضل و دست پرورده قرآن نمی تواند به مسایل جاری کشور بی تفاوت باشد و اگر بی تفاوت شد در صلاحیت و علم خودش باید شک کند.

وی با اشاره به اولویت های مهم کشور تاکید کرد: باید با فسادهای جاری برخورد کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم، راه امام(ره) را مشخص و ادامه دهیم، ولایت فقیه را نهادینه کنیم، مقام معظم رهبری را بهتر از آن که می شناسند به مردم بشناسانیم، نقش ولایت فقیه را در نگهبانی و نگهداری از نظام اسلامی در جامعه و مبارزه با استکبار جهانی تبیین کنیم.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: جامعه همیشه نیاز مبرم به اهل علم و مبلغان دینی دارد و علما وارث انبیا هستند و همان مسیر انبیا را طی می کنند.

آیت الله جنتی تصریح کرد: مسیر انبیا تعلیم کتاب قرآن و تزکیه نفوس مردم است که این رسالت انبیاء و علما هم بر عهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جامعه مدرسین یادآور شد: جامعه مدرسین یک نهادی است که در انقلاب سهم بسیار بزرگی دارد، مسئولیت سنگینی را جامعه مدرسین و علما برعهده دارند که این اجلاسیه در این مسیر است و امیدواریم برکات و آثار خوبی داشته باشد.

آیت الله جنتی یادآور شد: جامعه مدرسین بسیار پر خیر و برکت است که از اول پیروزی انقلاب و قبل از انقلاب حضور پر خیر و برکتی در مسیر انقلاب و خط امام(ره) و نظام جمهوری اسلامی داشته است.

دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: این اجلاسیه به دنبال همان حرکت ها و فعالیت های قبلی است و ما به مسایل جامعه مدرسین علما درباره مردم و مسلمین وانقلابیون رسیدگی می کنند.

وی تصریح کرد: آنچه من در این اجلاسیه بنا دارم بیان کنم مسئولیتی است که اهل علم و علما درباره تهذیب نفس و تزکیه اخلاق خودشان دارند که اول خودمان راباید بسازیم و اصلاح کنیم بعد راهکارهای اصلاح جامعه را بررسی کنیم .