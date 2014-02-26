به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی، عصر چهارشنبه در همایش بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در سال 1393 اظهار داشت: به قول برخی از افراد، تحریمها نقش به سزایی در نابسمانیهای افتصاد کشور داشته که این نظر یکجانبه است.
وی تصریح کرد: تحریمها تا حدودی و در برخی از بخشها، خود تسهیل کننده بوده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش ذخایر بانک مرکزی، افزایش بدهی سایر به بانکها به بانک مرکزی، کاهش کمیت نقدینگی کشور و نامناسب بودن کمیت تولید حقیقی و عواملی از این دست، نابسمانی اقتصادی فعلی را به همراه داشته است، تصریح کرد: با اقتصادی روبر هستیم که خود با تورم دست به گریبان است.
وی اشارهای به پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: فقدان روش تولید انبوه، عدم وقوع انقلاب بهرهوری، مبتنی نبودن تولید بخش سنتی بر علم و دانش، وابستگی بخش تولید مدرن به کالاهای سرمایهای و رشد بیش از اندازه بخش خدمات در مقایسه با درجه توسعه یافتگی اقتصادی، نتیجه این بررسیها بوده که هر کدام قابل بحث فراوان است.
مقتدایی اظهار داشت: انبوه طرحهای نیمه تمام، نرخ ارز و موضوع کسری بودجه از جمله مسائل عمده و رودروی اقتصاد کشور است.
وی با تاکید بر نیاز جامعه به افزایش کمی و کیفی تولید، بیان داشت: در عرصههای نظری و عملی قوانین، باید با جدیت بیشتری به این امر نگریسته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز به عنوان ابزار ترازکننده بودجه، نباید مورد استفاده دولت قرار گیرد.
بر عملکرد بانکها، نظارت بیشتری شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد مراسلات ملی و عملکرد بانکها نظارت بیشتری شود، گفت: منابع ارزی باید بین کالاهلای اساسی توزیع و کسری بودجه نیز از طریق شفافسازی و با استفاده از منابع بانکی چارهجویی شود.
وی در مورد ویژگیهای بودجه سال 1393 تصریح کرد: حکم مربوط به هدفمند کردن یارانهها تصویب شده است.
مقتدایی با اشاره به اینکه مبلغ 100 هزار میلیارد ریال به حمل و نقل عمومی اختصاص شده است تاکید کرد: با تشکیل فراکسیون توسعه حمل و نقل عمومی در مجلس، این امر با جدیت بیشتری پیگیری میشود.
وی از اختصاص 3 هزار و 500 میلیارد ریالی افزایش اعتبارات مربوط به آبرسانی و تکمیل این نوع طرحها خبر داد و گفت: در بسیاری از این بخشها امکان سرمایهگذاریهای خوبی وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بدهی دولت به بخش خصوصی باید کاهش یابد و این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بیان داشت: در حال حاضر فرصتهای سرمایهگذاری های فراوانی وجود دارد که نباید مورد بیتوجهی قرار گیرید.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تلاش دارد تا تمامی پیشرفتهای علمی و فنآوریهای خود را بر خلاف دنیای غرب، با اخلاق و دین آمیخته کند، گفت: باید از تمام توان داخلی و ظرفیتهای موجود استفاده شود.
به گزارش مهر در این مراسم امیر رضا حسنی ( عضو اصلی کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام)، محمد کشتیآرا (رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور)، و دیگر کارشناسان مطرح اقتصادی کشور به طرح دیدگاههای اختصاصی خود پرداختند.
