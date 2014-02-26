به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر چهارشنبه در نشست مسئولان ستاد احیای امربه معروف و نهی از منکر مازندران در حوزه علمیه خاتم الانبیاء بابل با اشاره به اینکه بیکاری مهمترین چالش مازندران است اظهار داشت: مسئولان به جای حاشیه پردازی راهکار مناسب با این مشکل ارائه دهند وبرنامه ریزی درستی در این حوزه داشته باشند.



این مسئول با اشاره به اینکه تشکیل ستاد احیا امربه معروف ونهی از منکر در راستای اقدامات اجتماعی وفرهنگی است بیان داشت: همه ارگانها،نهادها و دستگاهها ی اجرائی جامعه باید به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند.

فلاح با بیان این مطلب که مازندران رتبه هفتم طلاق کشوررا به خود اختصاص داده است تصریح کرد: متاسفانه از هر هفت فقره ازدواج در مازندران دو فقره منجربه طلاق می شود.



استاندار مازندران بیکاری، اشتغال، تورم، رکود اقتصادی را عامل طلاق برشمرد وخاطرنشان کرد: تازمانی که به اقتصاد مردم توجه نشود نمی توان در بحث اعتقادی وارد شد.



این مسئول حاشیه پردازی را عامل بسیاری از عقب ماندگی ها دانست و اظهارداشت: با حاشیه پردازی مشکلات کوچک بزرگ جلوه داده شده وقدرت مسئولان را برای اقدامات بزرگ کاهش می دهد.



وی همچنین بهره گیری از رسانه های گروهی، تشکل ها و موسسه های فرهنگی و اجتماعی را برای نهادینه کردن فلسفه امربه معروف ونهی از منکر در مازندران را امری ضروری برشمرد وگفت: نباید دراین راستا به تذکرات لسانی اکتفا کرد.



استاندار مازندران اضافه کرد: پیش بینی می شود مازندران پذیرای بیش از 16 میلیون مسافر در ایام نوروز باشد که باید برای احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه های اجرایی، رسانه ملی،رسانه های گروهی و ائمه جمعه و جماعات همکاری و مشارکت داشته باشند