اقتصاد مقاومتی محدودیت نیست/هزینه درمان برای روستائیان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پور هاشمی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان و مردم شهرستان حاجی آباد اظهارداشت: ما امروز در کشور امنیت، عزت، استقلال داریم و خودمان تصمیم می گیریم و همه اینها مدیون رهنمودهای امام خامنه و رهبر عزیزمان و شهدا و ایثارگران هستیم لذا وظیفه ما بسیار سنگین است.

پورهاشمی، یکی از عوامل مهم پیروزی در جنگ مردم بودند و ما هر جایی که هستیم و به هر جایی که برسیم باید مدیون ایثارگران و شهیدان هستیم.

پور هاشمی یاد آور شد: آقای دکتر روحانی خیلی علاقه مند بودند که به همه شهرستان ها سفری داشته باشند و برای رئیس جمهور این امر مقدور نبود حضور پیدا کنند و برای همین در شهرستان های مختلف نمایندگانی را فرستادند.

وی بیان داشت: محدودیت هایی در کشور هست بخاطر مسائلی که استکبار جهانی برای ما فراهم کرده و برای اینکه ما پای استقلال مان بایستیم باید هزینه می کردیم و مردم صبور ما قبول کردند و مقاومت کردند و انشالله تدبیری که دولت تدبیر و امید دارد بتوانیم مسائل و مشکلات پشت سر بگذاریم.

وی در ادامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری دو موضوع را تاکید کردند، یکی بخش سیاسی بود که 24 خردادماه مردم با حضورشان پای صندق های رای و با فرمان آقا این موضوع تحقق یافت چند شعار اصلی این دولت یکی قانون مداری که مستلزم هماهنگی و اتحاد و با هم بودن می باشد و دومین شعار اصلی رئیس جمهور اعتدال بود و که برای اعتدال باید در کنار هم باشیم همان طور که در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و همراه هم بودیم,همراه هم باشیم پای توسعه کشورمان همه بایستیم، و دیگری اقتصاد مقاومتی محدودیت نیست اقتصاد مقاومتی تولید و توسعه است و بحث توسعه نیازهای کشور در داخل کشور است ما باید اقتصاد خود را تصحیح بکنیم و توسعه بدهیم و بتوانیم مسائل مان دنبال بکنیم و همه باید در این زمینه کار بکنیم.

وی در ادامه افزود: من به عنوان نماینده در استان هرمزگان ماموریتم در بخش روستایی است و همان طور که اشاره شد طی صحبت های فرماندار و بقیه مسئولان زیر ساخت های روستایی کمی پایین است.

وی ادامه داد: سال 1358 فقط 200 کیلومتر جاده آسفالته داشتیم اما امروز 120 هزار جاده روستایی آسفالت هستند و باید شبکه های آب رسانی را بهداشتی را بیشتر تر بکنیم و

پور هاشمی تاکید کرد: یکی روستایی باید در روستا امنیت داشته باشد و ما در دولت جدید همه روستاها را تحت یک بیمه مشخص قرار دادیم و یک روستایی با20 هزار تومان می تواند زندگی خود را بیمه کند و هزینه های درمان کاهش یافته است.

وی در ادامه تصریح کرد: در بخش برق در سالهای قبل از انقلاب ما تنها تعدادی کمی از روستاها برق داشتند الحمدالله الان روستاهای دارای 20 خانوار به بالای ما برق دارند، در بخش آب تعدادی کمی آب سالم و بهداشتی داشتند اما اکنون اوضاع بهتر شده است و امیدواریم با شرایط جدیدی که اتفاق افتاده و کمک مجلس و دولت در سالهای آینده مناطق روستایی در اولویت قرار بگیرند.

پور هاشمی افزود: قرار است یک پایگاه اختصاصی روستایی برای مشکلات روستایی فراهم کنیم و روستاهای بالای 500 خانوار باید صندوق قرض الحسنه و پست بانک داشته باشند و هر کس در این صندوق سرمایه گذاری کند دو برابر می تواند وام دریافت کند.

فرماندار شهرستان حاجی آباد ضمن خوش آمد گویی و گزارشی از مسائل و مشکلات مناطق روستایی شهرستان حاجی آباد رئیس مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ارائه دادند.