مسئله ما با آمریکا با مذاکره چند دیپلمات خوش اخلاق حل نمی شود/ تقابل ایدئولوژیک غرب با اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد عفاف و حجاب در لرستان با بیان اینکه موضوع تعمیق و گسترش فساد در جامعه یک موضوع سازمان یافته است، اظهار داشت: با این حال نمی خواهیم یگوییم هر کسی حجاب را رعایت نمی کند الزاما در دایره یک کار سازمان یافته است.

یک آدم فاسد حتی در تفکر مارکسیستی نیز اهل مبارزه نخواهد شد

وی با بیان اینکه برای گسترش بی عفتی و فساد در جامعه ما دشمنان سازمان یافته کار می کنند، افزود: دشمن خوب می داند جوانانی که در فضای عطرآگین عفاف و حجاب رشد می کنند اهل مبارزه و جهاد بار می آیند.

حبیبی با بیان اینکه یک آدم فاسد حتی در تفکر مارکسیستی نیز اهل مبارزه نخواهد شد، افزود: جوانی که به طور دائم رفتار و گفتارش حول فساد و بی عفتی می چرخد به طور قطع آدم مبارزی نمی شود.

وی عنوان کرد: دور کردن جوانان از ارزشهای دینی از جمله جهاد و مبارزه با دشمن رمز اصلی فعالیتهای سازمان یافته دشمنان در زمینه ترویج فساد در کشورهای اسلامی است.

قائم مقام بنیاد ملی عفاف و حجاب با بیان اینکه حتی در کشورهای غربی نیز ترویج بی بند و باری یک کار سازمان یافته از سوی سرمایه داری غربی است، عنوان کرد: افراد بی بند و بار و هرزه حتی شجاعت دفاع از منافع خودشان را هم ندارند.

یک عده خیال می کنند مشکل ما با غرب یک سوء تفاهم کوچک است

حبیبی با بیان اینکه سرمایه داری غربی به دنبال توطئه علیه جهان بشریت است، ادامه داد: یک عده خیال می کنند مشکل ما با غرب یک سوء تفاهم کوچک است در حالیکه غرب علیه ما مصمم است که با کار ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و تبلیغی ریشه های تفکر اسلامی را بخشکاند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه امکان ندارد که مسئله ما با آمریکا با مذاکره چند دیپلمات خوش اخلاق حل شود، ادامه داد: جرج بوش در ماههای آخر دولت خود در سفری که به خاورمیانه داشت در یک مصاحبه رسمی اعلام کرد که ما با اسلام وارد یک جنگ ایدئولوژیک شده ایم.

حبیبی با بیان اینکه در کشور فرانسه که مدعی دموکراسی و مهد آزادی در جهان است قانونی تصویب شده که دختربچه مسلمان در داخل مدرسه حق پوشیدن حجاب اسلامی را ندارد، افزود: همه اینها به معنای تقایل ایدئولوژیک دنیای غرب با اسلام است.

برخی زنان حقوق بگیر دولت به عفاف و حجاب دهن کجی می کنند

وی با تاکید بر اینکه ما نباید مشکل با غرب و آمریکا را یک موضوع کوچک تصور کنیم، افزود: شوخی گرفتن مسئله عفاف و حجاب شوخی گرفتن جامعه اسلامی است.

قائم مقام بنیاد ملی عفاف و حجاب به تعلل دولتمردان در اجرای قانون عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: چرا دولتهای اسلامی تاکنون بهای لازم را به قانون حجاب و عفاف ندادند.

حبیبی با بیان اینکه در این قانون 303 فعل آمده و 26 دستگاه مامور اجرای این مواد شده اند، عنوان کرد: با وجود گذشت 9 سال از تصویب قانون حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی دولتهای مختلف چه اصولگرا و چه اصلاح طلب پاسخ دهند که چرا کاری در این زمینه انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دولتمردان نباید در این زمینه بهانه تراشی کنند و موظف به اجرای این قانون و ارائه گزارش هستند، یادآور شد: زیر سقف ادارات دولتی ما برخی از خانومهایی که حقوق بگیر دولت هستند با پوشش شان به حجاب و عفاف دهن کجی می کنند.

قائم مقام بنیاد ملی عفاف و حجاب با بیان اینکه من منکر کار فرهنگی نیستم ولی اگر قرار بود ریز و درشت مسائل کشور با کار فرهنگی حل شود خداوند چرا مجازات را قرار داده است، افزود: دولت برای اجرای قانون حجاب و عفاف بخشنامه صادر کند.