انتقاد از سهل انگاری دولتها در اجرای قانون حجاب و عفاف/ تهاجم علیه حجاب در حال گسترش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حسن اختری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد عفاف و حجاب در لرستان با بیان اینکه همه ما به مسئله ضرورت حجاب و عفاف آگاه و معتقد هستیم، اظهار داشت: زمانیکه انگلیسی ها بنا گذاشتند با استعمار خود بر کشورهای خاورمیانه مسلط شوند در چند کشور حضور آشکار و فعال داشتند.

وی این کشورها را شامل ایران، عراق، ترکیه، سوریه و عربستان سعودی عنوان کرد و بیان داشت: برای اینکه انگلیسی ها بتوانند به سلطه خودشان استحکام ببخشند چند کار را برنامه ریزی کردند.

توطئه انگلیسی حمله به عفاف و حجاب در ایران

آیت الله اختری ادامه داد: حمله کردن به مسئله حج، روحانیت و علما و موضوع عفاف و حجاب از جمله برنامه های در دستور کار انگلیسی ها بود.

وی تصریح کرد: این در حالیست که در ایران هر سه این نقشه ها و توطئه ها با حضور پرقدرت روحانیت، علما و مراجع شکست خورد.

رئیس بنیاد حجاب و عفاف کشور با بیان اینکه عده ای هستند که آگاه یا ناآگاه مامور هستند با یک وضع لباسی خاص در سطح جامعه حرکت کنند و در میان مردم قبح بی حجابی را بشکنند، عنوان کرد: این موضوع نیاز به مقابله دارد.

آیت الله اختری با بیان اینکه تهاجم فرهنگی علیه شعائر دینی ما به ویژه حجاب و عفاف در جامعه در حال گسترش است، افزود: در طول سالهای گذشته دولت ها به رغم تصویب و ابلاغ قانون عفاف و حجاب این قانون را اجرایی نکردند.

مقابله با هجمه دشمنان به عفاف و حجاب نیاز به حرکت عمومی دارد

وی با بیان اینکه اخیرا دکتر روحانی به وزارت کشور دستور دادن که قانون عفاف و حجاب را اجرایی کند، عنوان کرد: مقابله با هجمه دشمنان به عفاف و حجاب نیاز به حرکت عمومی دارد.

آیت الله اختری با بیان اینکه هر مسئولی می تواند در حوزه اداری خود نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب اقدام کند، افزود: متاسفانه به خاطر مسائل مختلف شاهد سهل انگاری همه برای اجرای قانون عفاف و حجاب هستیم.

وی با اشاره به روند فعالیتهای بنیاد ملی عفاف و حجاب در کشور عنوان کرد: این بنیاد حرکت ها و همایشهای مختلفی را در دستور کار دارد و به دنبال راه اندازی دفاتر نمایندگی بنیاد ملی عفاف و حجاب در استانها و شهرستانها هستیم.

افراد بدحجاب با گستاخی در ادارات و مکانهای مختلف حضور می یابند

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه امروز افراد بدحجاب با گستاخی در ادارات و مکانهای مختلف حضور می یابند، عنوان کرد: این امر به خاطر سستی و کوتاه آمدن ما در این مقوله است که همت نداریم و با این گونه حرکت ها مقابله نکرده ایم.

آیت الله اختری از حجاب و عفاف به عنوان عظمت بانوان مسلمان یاد کرد و گفت: توجه به موضوع عفاف و حجاب تنها وظیفه زنان نیست بلکه مردان نیز باید به این موضوع اهمیت دهند.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه عفاف و حجاب از برگزاری مجلس امام حسین(ع) بالاتر نباشد، پایین تر نیست، یادآور شد: اگر سیره فاطمه زهرا(ع)، امام علی(ع) و ائمه معصومین(ع) را در جامعه زنده کنیم مجالس امام حسین(ع) نیز خوب و پرشور برگزار می شود.