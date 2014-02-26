به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی توکلی، نایب رئیس انجمن والیبال معلولان، با اعلام این خبر گفت: بهترین ورزشکاران کشور و نیز بهترین ورزشکاران لیگ یازدهم برای حضور در این اردو دعوت شده اند و پس از پایان این مرحله از تمرینات، ترکیب نهایی تیم ملی معرفی خواهد شد.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به پیش رو بودن رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود ، مسابقات جهانی لهستان و نیز مسابقات پاراآسیایی کره جنوبی، این اردو از اهمیت زیادی برخوردار است و راه یافتگان به مرحله دوم اردو در قالب ترکیب اصلی برای تیم ملی بازی خواهند کرد.



توکلی افزود: ورزشکاران دعوت شده به اردو، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و نیز چند نفر از بازیکنان جدید هستند که در کنار هم می‌توانند بازی‌های خوبی به نمایش بگذارند.



تمرینات این مرحله زیر نظر فریبا سلیمانی، مربی تیم ملی، مریم ایران‌منش کمک مربی و سمیرا محمدی به عنوان مربی بدنساز انجام می‌شود و سرپرستی اردو نیز بر عهده لیلی توکلی است.



والیبالیست های دعوت شده به اردوی تیم ملی از فردا ، 8 اسفند، وارد کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولان می شوند و تمرینات آنها از 9 تا 15 اسفند ادامه خواهد داشت.

در کنار تمرینات روزانه، برنامه هایی نظیر تمرینات بدنسازی، استخر و مسابقه نیز در نظر گرفته شده است.



اسامی مدعوین به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان به شرح زیر است:

نسرین فرهادی، طیبه جعفری (چهارمحال و بختیاری)، معصومه زارعی (خراسان رضوی)، سکینه کشوری (لرستان)، زهرا عبدی، سمیرا خالقی (زنجان)، زهرا دانایی، سلیمه یلقی(گلستان)، مریم اسحاقی، رضوان میرزایی، بتول جعفریان (کرمان)، زینب ملکی (اصفهان)، پری مردمیدان (آذربایجان غربی)، مهری فلاحی(گیلان) و زهرا نجاتی عارف (همدان)

