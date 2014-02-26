دفاع از ملت فلسطین همسو با دفاع از آرمانهای الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رویوران بعدازظهر امروز در نشست جمعیت دفاع از ملت فلسطین قدس که با حضور مشاور وزیر کشور، فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: دفاع از فلسطین یکی از اصلی ترین آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است که نظام بیشترین هزینه را هم در این مقوله انجام داده است.



وی افزود: متاسفانه نسل سوم و چهارم انقلاب ضرورت این دفاع را درک نکرده و برایشان روشن نیست و همین مسئله موجب بوجود آمدن شکاف بین آرمانهای انقلاب و جوانان شده، حال وظیفه شرعی و سیاسی مسئولان است که این موضوع را برای نسل های تازه تبیین کرد و دلایل را برایشان روشن کنند.



این مسئول ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی از این جهت از فلسطین، حزب الله لبنان، سوریه و مقاومت دفاع می کند زیرا دفاع از اسلام و مسلمین در جهت دفاع از آرمانهای الهی است، همه مسلمانان و اسلام دشمنان مشترکی دارند که در صدر آنها رژیم صهیونیستی قرار دارد، اتحاد ملتهای اسلامی راهی برای شکست این دشمنان است.



معاون سیاسی و بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین یادآور شد: البته تا زمانی که درک اجتماعی مردم در مورد مسئله دفاع از فلسطین در کشور نهادینه نشود، مشکلاتی وجود خواهد داشت برای رفع این مسائل باید این مفهوم از طریق جمعیت دفاع از ملت فلسطین بین مردم جا بیفتد و همه مسئولان کمک کنند که این گفتمان ها بین نظام و مردم هماهنگی ایجاد کند.



دفاع از فلسطین ریشه در باورها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی دارد



در ادامه نشست فرماندار قدس اظهار داشت: صحبت در خصوص هر مسئله و موضوعی نیازمند شناخت و معرفت نسبت به آن موضوع و اهمیت آن است و در اهمیت داشتن مسئله فلسطین همین بس که امام خمینی( ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام قدس نامگذاری کرده است.



نورمحمد فردی افزود: فلسطین یک مسئله جهانی است و فقط مربوط به شهرستان قدس یا شهرهای دیگر نیست، با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع زاویه دید نسبت به این مسئله هم باید کشوری و جهانی باشد و برنامه ریزی کلان در این بخش صورت گیرد.



وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی اسرائیل که دشمن خونخوار همه مسلمین و بویژه فلسطین است در همه جبهه ها علیه مسلمانان و دین اسلام کارشکنی می کنند.



این مسئوا عنوان کرد: در شهرستان قدس نیز مسئولان و مردم همواره حافظ ارزش ها و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که دفاع از فلسطین نیز یکی از این آرمان ها است، مردم قدس همواره با حضور حداکثری و حماسی خود در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین نشان داده اند.



در پایان مراسم احکام اعضای جمعیت دفاع از ملت فلسطین شهرستان قدس به آن ها داده شد.