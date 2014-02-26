لزوم راه اندازی صندوق مهر امام رضا( ع) در شهرستان قدس

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی بعدازظهر امروز در نشست مشترکی با سرپرست صندوق مهر امام رضا( ع) استان تهران که در خصوص اختصاص سهم وام اشتغال قدس از صندوق مستقر در شهریار برگزار شد، اظهار داشت: فلسفه وجودی فعالیت مسئولان و مدیران ارشد دولتی در این است که مشکلات مردم را رفع و از حقوق آنان دفاع کنند.



وی افزود: اخذ وامهای خود اشتغالی و نبود شعبه ایی از صندوق مهر امام رضا(ع) در شهرستان قدس یکی از مشکلات مردم است که درخواست پیگیری جدی این موضوع را از مسئولان داشتند.



این مسئول ادامه داد: صندوق مهر امام رضا(ع) برای سه شهرستان قدس، ملارد و شهریار تنها یک شعبه دارد که آن هم در شهریار فعال است و خدمات رسانی آن شعبه هم بیشتر به ساکنین شهریار تعلق می گیرد، اولین درخواست قدس این است که سهم شهرستان ها از میزان اعتبار اختصاص یافته بر اساس شاخص های مختلف تفکیک شود.



فردی ادامه داد: مسئله بعدی عدم وجود شعبه صندوق در قدس است، این شهرستان که در همجواری شهرهایی مانند تهران، کرج و شهریار قرار دارد و دارای بیش از هزار و 500 واحد صنعتی است که دو سوم آنها کارگاه های صنعتی و حدود 60 معدن شن و ماسه در شهرستان فعال هستند، این ظرفیتها و قابلیت ها می تواند مکان خوبی برای تاسیس شعبه جدید صندوق مهر امام رضا(ع) باشد.



در ادامه این جلسه سرپرست صندوق مهر امام رضا( ع) استان تهران اظهار داشت: این صندوق تا سال 89 منابع دولتی داشت ولی پس از آن تاکنون متکی به منابع مردمی است و با تغییر مدیریتی که داشته، برای سال اینده یک تغییر رویکرد هم خواهد داشت.



عباس شفیعی افزود: تا امسال رویکرد صندوق به اینگونه بوده که وامها برای ایجاد اشتغال به متقاضیان پرداخت می شده، اگر این اتفاق می افتاد باید تاکنون 620 هزار شغل در کشور ایجاد می شد که این اتفاق نیفتاده به همین دلیل صندوق تغییر رویکرد داده و از این پس وامهای پشتیبانی و کارفرمایی با مبالغ 2 و 5 میلیارد ریالی به افرادی که قبلا شغل ایجاد کرده و دارای کارگاه های کوچک هستند اعطا می شود.



تاسیس شعبه جدید منوط به مصوبه کارگروه اشتغال استان است



وی ادامه داد: سیاسیت کنونی سازمان تاسیس شعبه جدید نیست، در سال 90 تعداد شعب افزایش یافت و با این کار میزان هزینه به دوبرابر افزایش یافت اما منابع حذب شده به اندازه هزینه ها نبود زیرا صندوق به صورت قرض الحسنه است و این برای مردم جذابیتی ندارد.



شفیعی اعلام کرد: قدس اگر خواهان تاسیس یک شعبه صندوق مهر امام رضا( ع) است باید موضوع را در کارگروه اشتغال شهرستان تصویب کند و به کارگروه اشتغال استان ارجاع داده شود تا در آن مرجع به آن رسیدگی شود زیرا تاسیس شعبه جدید منوط به مصوبه کارگروه اشتغال استان است.



وی در خصوص سهم وامهای اشتغال شهرستان قدس اعلام کرد: تفکیک سهمیه شهرستانها نیز در حیطه فعالیت صندوق نیست و باید در کارگروه اشتغال استان مورد بررسی قرار گیرد، در سال جاری تاکنون 124 پرداخت وام در شعبه شهریار صورت گرفته که 21 فقره مربوط به قدس، 18 فقره مربوط به ملارد و 85 فقره مربوط به شهریار بوده است.



متقاضیان قدسی برای دریافت وام در شعبه شهریار در اولویت هستند



سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) استان تهران تاکید کرد: این وامها بر اساس آمار مراجعه کنندگان پرداخت می شود و شهرستان قدس به دلیل این که شعبه مخصوص ندارد و به تبع آن منابع کمتری به صندوق می دهد، پس وام کمتری هم دریافت کرده برای حل این مشکل و مشخص شدن سهمیه هر شهرستان با مدیرکل اداره کار و رفاه اجتماعی گفتگو خواهیم کرد.



در پایان این جلسه مقرر شد که مصوبات جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مبنی بر تاسیس شعبه جدید و تفکیک سهم شهرستان ها به کارگروه اشتغال استان ارسال شود، شرایط گرفتن وام از صندوق مهر امام رضا(ع) به فرمانداری قدس ارسال شود و همچنین متقاضیان قدس که در نوبت دریافت وام شعبه شهریار صندوق امام رضا قرار دارند در اولویت قرار بگیرند.

