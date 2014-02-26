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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۲۳:۲۰

صادقی:

مردم پشتیبان واقعی نظام اسلامی هستند

مردم پشتیبان واقعی نظام اسلامی هستند

چالوس - خبرگزاری مهر: جانشين فرمانده سپاه کربلای مازندران با بیان اینکه مردم پشتیبان واقعی نظام هستند اظهار داشت: حضرت امام راحل نظام را با پشتیبانی مردم به پیروزی رساندند نه نظاميان و اين توفيقي براي پاسداران نظام بود كه بتوانند از ظرفيت مردم در تمام سطوح بهره بگيرند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله صادقي شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده سپاه چالوس گفت: بسيج در هيج سطحي باهم تفاوت ندارد و سپاه در اين چند سال پيروزي انقلاب موفق عمل كرده است و ما براي حفظ دستاوردهاي نظام اسلامي به درون و ظرفيتهاي خودمان توجه كرديم و از تكنيك ها وعلوم خود بهره گرفتيم.

وي افزود : در اين چند سال تمامي محروميتها را تجربه كرديم و توانستيم با تكيه برخود موفق شويم.

صادقي گفت: كسي كه توفيق پوشيدن لباس سبز را دارد بايد بداند براي چه آمده و بايد بداند چه كار بايد بكند و بايد به همه دستگاهها و براي حفاظت از دستاوردهاي انقلاب و اصل جهاد را براي مومنين فراهم كند.

وي خاطرنشان كرد: به گفته مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را بايد برعهده كسي سپرد كه به مردم عشق بورزد و ما بايد گفتمان روزمان، اقتصاد مقاومتي باشد.

سرهنگ عليرضا طاولي فرمانده سابق سپاه چالوس گفت: سه عامل صداقت در شروع كار، صداقت در تحويل كار و كمك وياري رساندن عامل موفقیت است.

در این مراسم علي رئيسي به عنوان فرمانده جديده سپاه چالوس معرفی شد.

کد مطلب 2245258

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