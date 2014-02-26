مردم پشتیبان واقعی نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله صادقي شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده سپاه چالوس گفت: بسيج در هيج سطحي باهم تفاوت ندارد و سپاه در اين چند سال پيروزي انقلاب موفق عمل كرده است و ما براي حفظ دستاوردهاي نظام اسلامي به درون و ظرفيتهاي خودمان توجه كرديم و از تكنيك ها وعلوم خود بهره گرفتيم.

وي افزود : در اين چند سال تمامي محروميتها را تجربه كرديم و توانستيم با تكيه برخود موفق شويم.

صادقي گفت: كسي كه توفيق پوشيدن لباس سبز را دارد بايد بداند براي چه آمده و بايد بداند چه كار بايد بكند و بايد به همه دستگاهها و براي حفاظت از دستاوردهاي انقلاب و اصل جهاد را براي مومنين فراهم كند.

وي خاطرنشان كرد: به گفته مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي را بايد برعهده كسي سپرد كه به مردم عشق بورزد و ما بايد گفتمان روزمان، اقتصاد مقاومتي باشد.

سرهنگ عليرضا طاولي فرمانده سابق سپاه چالوس گفت: سه عامل صداقت در شروع كار، صداقت در تحويل كار و كمك وياري رساندن عامل موفقیت است.

در این مراسم علي رئيسي به عنوان فرمانده جديده سپاه چالوس معرفی شد.