قوانین دست و پاگیر و خورها عامل رواج قاچاق در سواحل جنوبی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور شامگاه چهارشنبه در جمع کارشناسان حقوقی با بیان اینکه اخیرا بحث اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار داده اند. گفت: ما باید با توجه به شرایط و فشارهای جهان پیرامون مان به کمک نخبگان و اندیشمندان راههایی را بیابیم. تا در راه اقتصاد مقاومتی قدم برداریم.

وی در ادامه با عنوان اینکه یکی از وظایف ما مبارزه با قاچاق است گفت: این موضوع باید از راههای فضایی، امنیتی و انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا علت رواج قاچاق در استان ویژگی های خاص سواحل به دلیل خورهای فراوان و دیگری قوانین دست و پا گیر است.

کدخداپور با اشاره به افزایش تعرفه ها گفت: با توجه به این که سودهای کلان با یک مجوز به یک نفر در مرکز داده می شود. بازرگانان محلی چه باید بکنند و چه انتظاری می توان از آنها داشت. آنها نیز از سر اجبار کالاهای خود را از مرزها تهیه می کنند.

وی در ادامه یکی از گره های کور دولت را بحث ثبت سفارشات عنوان کرد.و گفت دولت در ابتدای کار می بایست لیست کالاهای ممنوعه را مشخص کرده و در ضمن از کالاهای دولتی را مورد حمایت قرار دهد.بنابراین وقتی دامنه کار مشخص شود.بازرگانان متناسب با شرایط و نیاز بازار کالا وارد می کنند و دیگر کالا ی مازاد و نا مرغوب وارد کشور نخواهد شد.

کدخداپور با اشاره به قوانین دست و پا گیر گفت:باید فکری شود و تا زمانی که این امتیازات به اقشار خاصی از جامعه می رسد قاچاق نیز همچنان گسترش می یابد.

وی گفت: وقتی ما به همه کالاها ارز می دهیم هر کس ارتباطی دارد کالا وارد خواهد کرد و برای استان های ساحلی که با آن طرف ارتباط دارند اگر ارز هم داده نشود آنها با کمک ساکنین محلی در سمت دیگر کالاهای خود را تامین خواهند کرد.

کدخداپور گفت :تعاونی های مرزنشینان چند سال است بی رونق شده که شامل بخش صیادی و تجارت است. صیادی به دلیل حفظ نسل ماهی ها دچار محدویت است به عنوان مثال در جاسک صید میگو ممنوع است.

وی در زمینه های تعاونی های تجارت عنوان کرد:ما در داد و ستد آبی در تعاونی ها سهمیه داشتیم که همیشه خوراک و پوشاک بود که از این طریق تهیه می شد. همچنین می توان به ته لنجی ها اشاره کرد که در سفرهای آبی باقی می مانند و مقداری از آن به مصرف می رسید و مقداری هم به فروش می رسید.

کدخداپور ادامه داد: با وجود این منابع قاچاقی وجود نداشت چرا که مردم دوست ندارند خود را با پرونده و دادگاه درگیر کنند. بنابراین برای داشتن اقتصاد مقاومتی باید به مردم مرز نشین خصوصا مناطق جنوبی توجه بیشتر شود. گره کار قاچاق موانع ایجاد شده بر سر راه این موارد است که اگر امتیازات خاص و انحصاری برداشته شود همه مشکلات برطرف می شود.

وی در پایان علت دوری بسیاری از جوانان از تحصیل را وجود قاچاق دانست و گفت:جوانان برای کسب درآمد دست از تحصیل برمی دارند و قاچاق روی می آورند و این خود معضل بزرگتری برای جامعه ای که به سمت پیشرفت قدم بر می دارد است.