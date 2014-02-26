به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در همایش اخلاق پزشکی که امروز چهارشنبه در دانشگاه آزاد قم برگزار شد، در سخنانی گفت: دایره موضوعات پزشکی امروز با گذشته فرق‌های زیادی کرده است و امروز موضوعات بسیار جدیدی به وجود آمده که نیازمند پاسخ اخلاقی و فقهی است و پزشکی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند.

وی اظهار داشت: زنده نگهداشتن بیماران با دستگاه‌های احیاء و موضوعات مرتبط با اهدای عضو تنها نمونه‌هایی از ده‌ها موضوع مورد مبتلای پزشکی است که باید پاسخ های فقهی و اخلاقی مناسبی برای آنان داده شود.

قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه علم اخلاق حامی پزشکی است، افزود: پزشکی در دنیای امروز تنها به رابطه بیمار با پزشک خلاصه نمی‌شود و دایره آن بسیار فراتر رفته است.

نزدیکی علوم با فقه موجب کاملتر شدن علوم می شود

در ادامه عباسعلی واشیان اظهار داشت: فقه پاسخ‌های مناسبی برای موضوعات مختلف پزشکی ارایه کرده است البته در این زمینه نیازمند موضوع شناسی جدی هستیم.

وی تاکید کرد: موضوعات پزشکی باید به طرز مناسبی موضوع شناسی و در اختیار فقها و حوزه های علمیه قرار گیرد تا پاسخ درخور به آن داده شود.

این محقق حوزه نزدیکی علوم مخلتلف با اخلاق و فقه را موجب باروری بیشتر و کاملتر شدن آن علوم دانست.

اخلاق نیکوی پزشک درمان بیمار را سرعت می‌دهد

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی نیز در پیام تصویری خود به این همایش اظهار داشت: پزشک اگر اخلاق شایسته داشته باشد، مسیر درمان هم سرعت پیدا می‌کند و گاهی تا 50 درصد بهبودی در اثر اخلاق نیکو افزایش می‌یابد و به قدری اخلاق نیکو در بیمار اثر می‌کند که می‌توان گفت اخلاق پزشکی جزیی از درمان است و اگر پزشک غیر مسلمان هم باشد با رعایت اخلاق پزشکی باعث بهبود و پیشرفت او خواهد بود.

وی در بخش دیگری از این پیام بیان کرده است: ما در مقابل خدا و مردم مسئول هستیم و اگر کوتاهی کنیم چگونه جواب خداوند را خواهیم داد، افزودند: طبیب و پزشک هم باید در مقابل خدا و بیمار احساس مسئولیت کند و امیدوارم با ریشه‌های عمیق اخلاقی که در اسلام وجود دارد، برنامه پزشکان عزیز بر اساس اخلاق اسلامی انجام شود، در این صورت کارشان عبادت است. احساس مسئولیت برای نجات انسان‌ها بسیار با ارزش است و خداوند می‌فرماید "هر کس انسانی را نجات دهد مثل این است که تمام انسان‌ها را نجات داده است".