پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس در دانشگاه یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه این جشنواره چهارشنبه شب با حضور جمعی از شعرای کشور و مسئولین استانی در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

همچنین شعرای برجسته ای همچون اسماعیل امینی، بهزاد خواجات، علی باباچاهی و محمدکاظم کاظمی در آیین گشایش این جشنواره حضور داشتند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: بیش از 30 تن از شاعران برجسته و برگزیده کشور و استان در این جشنواره به رقابت می پردازند.

امین کمالوندی افزود: در پایان این جشنواره 10 شاعر برتر در بخش های شعر سپید و غزل معرفی می شوند.

وی بیان کرد: همچنین جایزه ملی شعر زاگرس به دو نفر از شعرای برتر هم استانی اعطا خواهد شد.

کمالوندی عنوان کرد: جشنواره شعر زاگرس به صورت پنج سال متوالی در این استان برگزار شده و یکی از مهمترین جشنواره ها در حوزه شعر و ادب در کشور است.

وی اظهار داشت: این جشنواره همچنین بستر مناسبی برای ارتقای سطح دانش شعرای این استان و معرفی آنان به سطح اول شعر کشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین همچنین برخی از شعرای مطرح استان و کشور از جمله علی باباچاهی، اسماعیل، حسن بهرامی و احمد انصاری فهلیانی به خوانش اشعار خود پرداختند.

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره فردا 9 اسفندماه برگزار خواهد شد.