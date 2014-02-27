گناباد در حال تبدیل به قطب آموزشی علوم انسانی در جنوب خراسان بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا مدنی چهارشنبه شب در نشست خبری که در محل حوزه علمیه گناباد برگزار شد اظهار داشت: رشد علوم انسانی و علوم دینی در گرو عمل و حمایت عموم مردم است و ابتدا بشر باید در بخش تربیت دینی سرمایه گذاری کند و بعد شاهد برداشت میوه های آن باشد.

مدیر حوزه علمیه گناباد گفت: در چشم انداز 5 ساله مدرسه علمیه گناباد تبدیل به قطب آموزشی علوم انسانی در جنوب خراسان بزرگ خواهد شد و به دنبال این هستیم که روحانیون و دانش آموختگان این حوزه در بخشهای مختلف علوم انسانی حرف برای گفتن داشته باشند.

وی ادامه داد: برای دستیابی به این چشم انداز باید در موضوعات معرفی حوزه و رسالت آن، فراهم آوردن زیرساخت های لازم و اصلاح متون دروس حوزه علمیه با همکاری مردم مومن و متدین گناباد آغاز شده است.

مدیر حوزه علمیه امام رضا(ع) گناباد در خصوص معرفی حوزه و رسالت و اهداف آن افزود: تا حوزه علمیه معرفی نشود محور اصلی توسعه که نیروی انسانی است، نخواهیم داشت و حوزه علمیه گناباد در سال های گذشته محجور بود و مردم با رسالت و اهداف آن آشنایی چندانی نداشتند.

95 درصد طلاب حوزه علمیه گناباد بومی شهرستان هستند

وی ادامه داد: در سال 1388 از کل تعداد طلاب حوزه علمیه گناباد تنها 5درصد گنابادی بودند و غالب افراد در آن سال و قبل از آن از شهرستان های مجاور به این حوزه آمده بودند اما درحاضر و در سال تحصیلی92-93 بیش از 95 درصد طلاب و تحصیل کردگان این حوزه از شهرستان گناباد هستند و این به علت شناخت مردم از رسالت و هدف حوزه است.

مدنی ادامه داد: هدف از جذب نیروی انسانی برای حوزه علمیه همان هدفی است که خداوند متعال در قرآن ترسیم کرده است.

وی افزود: اگر علوم انسانی رشد پیدا کند موجب بهتر زندگی کردن خود مردم می شود و تا وقتی سطح معرفت دانش بشری پایین باشد این فساد ها، تباهی ها، جدایی ها و این مشکلاتی که ما همه امروز از آن رنج می بریم، وجود خواهد داشت.

مدنی بیان داشت: اگر سطح معرفت بشر ارتقاء پیدا کند این مشکلات هم برطرف خواهد شد و بشریت زندگی خوبی تجربه خواهد کرد باید بشریت ابتدا در حوزه علوم های انسانی که اکنون متکفلش حوزه های علمیه است، سرمایه گذاری کند.

وی افزود: با توجه به آنچه که خداوند در قران فرموده که یک پنجم دارایی های مردم از آن ترویج شریعت است، باید در این رابطه فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

مدنی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه علمیه گناباد گفت: ساخت 5واحد استاد سرا برای حضور اساتید مدعو، آموزش زبانهای انگلیسی، عربی در حوزه، آموزش رایانه، برنامه های تفریحی و احداث مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله فعالیتهای این حوزه است.

وی افزود: احداث سالن غذاخوری آشپزخانه و کلاس های مجهز به امکانات سمعی و بصری به مساحت یک هزار و 200 متر مربع در زیر زمین حوزه علمیه با اعتبار یکصد و 80 میلیون تومان از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص فراهم کردن زیرساخت های حوزه امام رضا (ع) است.

مدنی ادامه داد: فعال شدن روابط عمومی حوزه علمیه، فعال شدن سایت حوزه علمیه که انتخاب واحد و پردازش اطلاعات در این سایت انجام می شود، حفظ قران کریم از دیگر اقدامات است.

مدنی اظهار داشت: از سال که ساختمان این حوزه ساخته شد تا سال 1388 هیچگونه توسعه ساختاری نداشته است ولی در چهار سال اخیر اقدامات زیرساختی مناسبی انجام شده است و کتابخانه 11 هزار جلدی در 210 متر مربع برای استفاده طلاب و عموم همشهریان احداث شده است.

مدنی گفت: یکی از اقدامات در راستای قطب شدن حوزه علمیه گناباد در علوم و دانش های انسانی در جنوب خراسان بزرگ، فراهم آوردن زیرساخت های لازم است.

وی افزود: حوزه علمیه امام رضا (ع) از سال 1362توسط تولیت آستان قدس رضوی ساخته شد و تا سال 1388 هیچگونه توسعه ای در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری نداشته است اما در این 4 سال به همت مسئولین حوزه و شورای سرپرستی حوزه اقداماتی در راستای آماده ساختن زیرساخت ها انجام شد.

ارتقای آموزشی و پرورشی از اهداف حوزه علمیه

وی افزود: ارتقای آموزشی و پرورشی و تربیت در حوزه علمیه از اهداف حوزه علمیه است و در تبلیغات گسترده و خوبی که در گناباد انجام شد یک رشد تصاعدی در مورد استقبال مردم گناباد از حوزه علمیه را داشتیم.

وی ادامه داد: سال گذشته 98 نفر متقاضی ورود به حوزه بودند که امسال پیش بینی ما تا 200 نفر است و این در حالی است که سقف پذیرش این حوزه 40 نفر بوده و سال آینده برای اولین بار حوزه علمیه در سطح دو حوزه که ارزش علمی آن برابر لیسانس است طلبه پذیرش می کند.

مدنی گفت: علاقمندان به ثبت نام در حوزه می توانند تا 28 اسفند ماه در سایت حوزه علمیه خراسان وارد شوند و یا حضوری در این حوزه ثبت نام کنند و در پنجم اردیبهشت ماه آزمون برگزار خواهد شد.

مدیر حوزه علمیه گناباد تصریح کرد: از سال آینده دو نفر از اساتید قم و دو نفر از اساتید مشهد نیز در گناباد حضور پیدا خواهند کرد که با این افراد تعداد اعضای هیات علمی حوزه به شش نفر خواهد رسید که به علت فضای ناکافی و زیرساختهای کم قادر به جذب بیشتر از این تعداد نیستیم.

50 درصد پذیرفته شدگان حوزه گناباد دانش آموزان نمونه بودند

وی اظهار امیدواری کرد که در کنار استقبال خوب مردم از حوزه علمیه بتوانیم پذیرای این اساتید باشیم و این در حالی است که بیش از 50 درصد پذیرفته شدگان سال گذشته دانش آموزان نمونه و تیزهوشان شهرستان بودند.

مدنی بیان داشت: دو روش تحصیلی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه علمیه وجود دارد که در گناباد این دوره بلندمدت است چراکه تحصیل کوتاه مدت با هدف تربیت مبلغ صورت می گیرد ولی آموزش بلندمدت با هدف رسیدن به مدارج بالای علمی و رسیدن به اجتهاد صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تکیه و حرکت ما طبق قران کریم باید به مردم و به سوی عموم باشد که این مسئله با غفلت روبه رو شده است.

وی ادامه داد: در بحث حوزه و اداره آن و توسعه زیرساخت های حوزه ما نباید به کمک های دولت و مقامات تکیه نمائیم و متأسفانه این مسئله از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: مردم تصور می کنند چون رهبر این انقلاب شخصی روحانی است باید حوزه علمیه توسط دولت پشتیبانی شود و از سویی دولت هم بنا به نظر حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد و همین امر باعث شده هیچگونه توسعه در فضای زیرساخت های حوزه علمیه گناباد صورت نگیرد و باید فرهنگ سازی لازم در بین مردم انجام شود که حوزه علمیه، اداره و پیشرفت آن در گرو کمک های مردمی است.

