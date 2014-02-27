احداث بیمارستان ایمنی در دستور کار شورای پدافندغیرعامل قرار گیرد/صنایع البرز توسط پدافندغیرعامل مدیریت زیست محیطی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رستم زاده در جریان دیداری مشترک میزبان روسای شورای پدافندغیرعامل استان در دفتر این معاونت شد و ضمن مهم دانستن نقش پدافندغیرعامل در مدیریت بحران اظهار داشت: پدافند غیر عامل پشتوانه ای برای حفظ زیرساخت و سرمایه های انسانی هر کشوری به شمار می رود.

رستم زاده دامنه نفوذ پدافندغیرعامل را گسترده و جهانشمول دانست و افزود: مدیریت بحرانها و تهدیدات طبیعی، همچنین فرایند دفاع دربرابر خطرات و تهدیدات از کارکردهای ویژه پدافندغیر عامل محسوب می شود بنابراین عمده اقدامات عمده پدافند غیر عامل بر شناسایی تهدیدات، کنترل ، کاهش و مدیریت کردن بحرانهای کشور است.

طرح احداث «بیمارستان ایمنی» در پدافندغیرعامل استان

در ادامه این جلسه دکتر ناصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به دیدار اخیر روسای دانشگاه های کشور با ریاست جمهوری از « بهداشت» و « امنیت» به عنوان دو مقوله کلان در سیاست های راهبردی دولت یاد کرد و گفت: بیشترین حجم تمرکز دولت یازدهم ارتقاء سطح بهداشت و سلامت مردم است.

وی تداوم در اجرای طرح پزشک خانواده را از روستاها به شهرها را حرکتی مثبت در این زمینه دانست و افزود: داشتن پزشک خانواده مطالبه به حق مردم است و باید با استمرار آن سلامت و شاخصه های آن به نحو متوازنی در جامعه توزیع شود.





رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در ادامه طرح احداث «بیمارستان ایمنی» را به منظور ایجاد زیرساخت های بهداشت و درمان در حوزه پدافندغیرعامل مورد تأکید قرار داد و خواستار پیگیری آن شد.

در بخش دیگری کریمی مدیرکل جهادکشاورزی استان البرز نیز با اشاره به ظرفیت های کشاورزی و دامی استان ضرورت آمادگی استان در حوزه تأمین امنیت غذایی و ذخایر کشاورزی و دامی را اقدامی در مسیر مدیریت پدافندغیرعامل تلقی کرد.

تأیید پیشنهاد البرز در تشکیل کارگروه« تدابیر ویژه تولید» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت

موفق رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در ادامه وضعیت صنعت را در حوزه پدافند غیرعامل مورد ارزیابی قرار داد و با اشاره به دیدار اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت که با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز همراه بود؛ گفت: در جریان این دیدار پیشنهاد استان البرز مبنی بر تشکیل کارگروه « تدابیر ویژه تولید» مطرح و با موافقت وزیر همراه شد.

وی در این رابطه افزود: از آنجا که البرز کانون تمرکز صنایع است ؛ وضعیت صنایع آلاینده و شیمیایی باید در این خصوص با تدبیری ویژه مدیریت شود.

موفق همچنین اخذ مشاور تخصصی در حوزه پدافندغیرعامل را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و افزود: بهره گیری از تجربه مشاورانی که در سایر استانها پیرامون موضوع پدافند غیرعامل فعالیت داشته اند نقش قابل توجهی در شتاب گیری هر چه بیشتر استان البرز در حوزه پدافندغیرعامل خواهد بود.

وی در ادامه خواستار همپوشانی اقدامات اعضای شورای پدافندغیرعامل استان شد.

رضایی فر نیز به نمایندگی از آبفای استان نقش آب را در تأمین سلامت کشور مهم دانست و گفت: شهر کرج به جهت استقرار سد و نیروگاه های آبی از جایگاه شاخصی برخوردار است و در بحث پدافند غیرعامل نقش اساسی را یفا خواهد کرد.

در این جلسه انواع تهدیدات و بحران های احتمالی نیز توسط اعضا به دقت بررسی شد.