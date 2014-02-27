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۸ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

حجت الاسلام موذنی عنوان کرد:

شش هزار نفر از نخبگان دانشگاهی را اعضای خانواده شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند

شش هزار نفر از نخبگان دانشگاهی را اعضای خانواده شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و امور اجتمایی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: امروز دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور از لحاظ علمی در جایگاه خوبی به سر می برند به گونه ای که شش هزار نفر از نخبگان دانشگاهی را آنان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن موذنی ظهر پنجشنبه در همایش علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اظهار داشت: در میان خانواده های شاهد و ایثارگر مغزهای متفکر و نخبگان زیادی حضور دارند که اگر توجه و رسیدگی لازم صورت گیرد می توانند برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور موثر باشند.

وی افزود: فرزندان شاهد و ایثار گر افرادی هستند که پدران آن ها به فرمان حضرت امام (ره) در زمانی که آب و خاک و ناموس این مملکت در خطر قرار داشت لبیک گفتند و به نیرد با دشمنان اسلام و قرآن پرداختند.

حجت الاسلام موذنی یادآور شد: دیروز شهدا و ایثارگران در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و استقلال و عظمت کشور را حفظ کردند و امروز نوبت فرزندان آن هاست تا در مسیرهای علمی برای کشور افتخار آفرینی کنند.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، با بیان اینکه وحدت اصلی ترین نیاز امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: دانشگاه های ما می توانند تریبون خوبی برای نشر وحدت و افزایش اقتدار نظام اسلامی باشند.

وی همچنین به تاکید برهبر معظم انقلاب در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، اشاره کرد و گفت: برگزاری این کرسی ها باید پررنگ تر از گذشته دنبال شود.

حجت الاسلام موذنی همچنین با دادن این هشدار به دانشجویان که دشمنان نظام و انقلاب درصدد گرفتن اعتقادات آن هاست، از آنان خواست تا در مقابل برنامه های دشمنان فریب نخورند و با هوشیاری نقشه های آنان را یکی پس از دیگر خنثی نمایند.

وی همچنین به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دانشجویان از جمله افرادی هستند که به خوبی توانایی عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری را دارند و ضمن آنکه خود باید به دنبال تحقق آن باشند تلاش های لازم برای اجرای این منویات توسط سایر اقشار و گروه ها را نیز صورت دهند.

کد مطلب 2245440

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