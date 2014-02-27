شش هزار نفر از نخبگان دانشگاهی را اعضای خانواده شاهد و ایثارگر تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن موذنی ظهر پنجشنبه در همایش علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اظهار داشت: در میان خانواده های شاهد و ایثارگر مغزهای متفکر و نخبگان زیادی حضور دارند که اگر توجه و رسیدگی لازم صورت گیرد می توانند برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کشور موثر باشند.

وی افزود: فرزندان شاهد و ایثار گر افرادی هستند که پدران آن ها به فرمان حضرت امام (ره) در زمانی که آب و خاک و ناموس این مملکت در خطر قرار داشت لبیک گفتند و به نیرد با دشمنان اسلام و قرآن پرداختند.

حجت الاسلام موذنی یادآور شد: دیروز شهدا و ایثارگران در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و استقلال و عظمت کشور را حفظ کردند و امروز نوبت فرزندان آن هاست تا در مسیرهای علمی برای کشور افتخار آفرینی کنند.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، با بیان اینکه وحدت اصلی ترین نیاز امروز جامعه است، خاطرنشان کرد: دانشگاه های ما می توانند تریبون خوبی برای نشر وحدت و افزایش اقتدار نظام اسلامی باشند.

وی همچنین به تاکید برهبر معظم انقلاب در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، اشاره کرد و گفت: برگزاری این کرسی ها باید پررنگ تر از گذشته دنبال شود.

حجت الاسلام موذنی همچنین با دادن این هشدار به دانشجویان که دشمنان نظام و انقلاب درصدد گرفتن اعتقادات آن هاست، از آنان خواست تا در مقابل برنامه های دشمنان فریب نخورند و با هوشیاری نقشه های آنان را یکی پس از دیگر خنثی نمایند.

وی همچنین به تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دانشجویان از جمله افرادی هستند که به خوبی توانایی عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری را دارند و ضمن آنکه خود باید به دنبال تحقق آن باشند تلاش های لازم برای اجرای این منویات توسط سایر اقشار و گروه ها را نیز صورت دهند.