وظیفه مدیران گسترش سفره پرنعمت فرهنگسازی است/ فرهنگ میزبانی در پایتخت معنوی جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد و فناوریهای فرهنگی و زیارت اظهار کرد: وظیفه مدیران و مسئولان فرهنگی است که بستر و سفره پرنعمت فرهنگسازی را در پایتخت معنوی گسترده کرده و کاری کنند که افراد برای زیارت به لحاظ فرهنگی ارتقا یابند.

زیارت از منظر اقتصادی با شاخصه تاثیر زیارت بر درآمدزایی

وی با اعلام اینکه فرصت زیارت در مشهد از زاویه های متعددی قابل توجه است و می توان به این مسئله از منظرهای متفاوتی نگاه کرد، افزود: زیارت از منظر اقتصادی با شاخصه تاثیر زیارت بر درآمدزایی، فرصت شغلی و ارتقا سرمایه گذاری و تاثیری که زائران در توسعه اقتصادی دارند تعریف می شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: از منظر مدیریت شهری نیز باید نیازهای زائرانی که وارد این شهر می شود تامین شود زیرا این امر تاثیربسزایی در توسعه فرهنگ زیارت دارد

زائران صرفا سیاحان و گردشگران نیستند

وی تصریح کرد: هر کدام از این منظرها بحث زیارت را با مقوله توریسم یکسان نگاه می کند و حال آنکه زیارت، هویت و فصل متمایزی با گردشگری دارد اما آنچه در دانش و صنعت گردشگری وجود دارد نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

صالحی با اعلام اینکه زائران صرفا سیاحان و گردشگران نیستند، عنوان کرد: ضرورت دارد تا از زیارت به عنوان یک فرصت برای فرهنگسازی بهره برداری لازم را کرد.

وی یادآور شد: در دنیای مدرن که فاصله میان انسان و خدا و انسان با خود را ایجاد می کند زیارت فرصتی برای ارتباط خود با خداست و در حقیقت زیارت چنین ماهیت و هویتی با فرهنگ شیعه داشته و دارد و فرصتی برای بازگشت با خود و خداست و اگر این منظر را جدی بگیریم زیارت به معنای حقیقی فرهنگسازی می شود.

لزوم توجه به شعائر دینی

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: وظیفه مدیران و مسئولان فرهنگی است که بستر و سفره پر نعمت فرهنگسازی را در پایتخت معنوی گسترده کرده و کاری کنند که افراد برای زیارت به لحاظ فرهنگی ارتقا یابند.

وی با بیان اینکه اگر مشهد را کانون نور تصور کنیم باید فضای این شهر در چند محور تغییر کند تا فرصت فرهنگسازی بارور شود، افزود: شعائر دینی، فضا و کالبد شهری، تاثیرات رفتاری میزبانان و ایجاد نمادهای هویت ساز از محورهایی است که در پایتخت معنوی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

صالحی تصریح کرد: در محور فضا و کالبد شهری اشکالاتی وجود دارد بنابراین هویت معماری، بافت و رنگ ها در بحث فضاسازی شهری باید معنوی و اسلامی باشد و در بخش نمادها نیز باید از نمادهای متفاوتی که در حوزه معنویت الهام بخش است استفاده کرد.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به محور تاثیرات رفتاری میزبانان بیان کرد: در این حوزه باید فرهنگ میزبانی جهانی شود و از سوی فرصت سازی در حوزه معرفت افزایی در فضای مجازی ارتقا یابد.